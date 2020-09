'Fondéate en tu casa': el controvertido plan de Chile para celebrar las Fiestas Patrias en plena pandemia

El próximo fin de semana los chilenos celebrarán las Fiestas Patrias, aunque en un contexto completamente diferente debido a la pandemia de coronavirus.

Esta vez, la conmemoración de la Independencia de Chile, que tradicionalmente se desarrolla los días 18 y 19 de septiembre —este año se extiende al domingo 20—, se verá limitada. Por razones sanitarias, no se harán grandes reuniones ni eventos culturales masivos.

Para estas fechas en que se festeja la 'chilenidad', en el país suramericano se suelen montar lo que se denomina 'fondas' o 'ramadas', establecimientos temporales de carácter popular, donde la gente asiste a comer, beber y bailar —generalmente música folclórica como la cueca, danza nacional, pero también rock y cumbia—. Son días feriados, por lo que los chilenos concurren en gran número a las decenas de fondas que se instalan en ciudades de todo el territorio. En los últimos años, la del Parque O'Higgins, en la capital Santiago, fue considerada la 'oficial', y tuvo al presidente Piñera como invitado.

Este no será el caso. Así que el Gobierno decidió lanzar, el pasado 2 de septiembre, una alternativa acorde al momento: el plan 'Fondéate en tu casa'. Ya su nombre ha despertado todo tipo de comentarios en las redes, pero lo central es que estarán permitidas reuniones familiares con hasta cinco invitados en un domicilio, o hasta 10 si se trata de un lugar al aire libre.

Una medida poco clara

Las disposiciones han generado un sinfín de especulaciones, dudas en la población y críticas de alcaldes, legisladores y especialistas en salud, que consideran esto como un error y señalan que hubo una pésima comunicación oficial.

fondeate en casa:podis ir a lugares donde no hay cuarentena, salvo que hayan mas de 5 personas,. si hay una famila de 8 integrantes, pueden invitar a 5 y habrían 13 personas carreteando en la casa, pero si carretean al aire libre tienen que echar a 3? pic.twitter.com/gj8aON5X4s — Bitch, I'm adorable (@caldostrong) September 7, 2020

Las autoridades tuvieron que salir a aclarar varias veces los alcances del 'Fondéate en tu casa', y aceptaron algunas modificaciones. Y es que con 1.500 contagios diarios en promedio, el plan no puede aplicarse en las comunas donde todavía rige la cuarentena, en tanto que en los municipios que se encuentran 'en transición' hacia una nueva fase solo estará habilitado uno de los tres días festivos. Para poder trasladarse, habrá que tramitar un permiso que dura seis horas, solo aplicable a localidades sin restricciones de circulación.

El Ministro de Salud, Enrique París, reconoció públicamente responsabilidad en el hecho de que el mensaje y los cambios posteriores hayan generado problemas de interpretación. "Probablemente somos culpables; no digo no, de que no hayamos comunicado bien", dijo luego de calificar las críticas como "maliciosas". Y agregó que el plan será "mucho más restrictivo" de lo que se pensaba originalmente.

A más de dos semanas de los anuncios, y cuando faltan dos días para la aplicación de la medida, la confusión todavía continúa. Tanto es así, que en las redes sociales hubo quienes afirmaron ocurrentemente que los guionistas de la serie alemana Dark no podían comprenderlo.

Los guionistas de Dark habrían declarado: “el Plan #FondeateEnCasa es más enredado que cachipún de pulpos”. https://t.co/c3O9x38HoZ — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) September 7, 2020

"Vivo con siete personas. ¿Debo echar a dos?", se preguntaban otros chilenos con ironía.

¿Control policial en las casas?

Dejando de lado las bromas, este plan es todo un desafío para el Gobierno ya que, a la vez que se propone respetar la tradición y abrir paso al esparcimiento social tras más de seis meses de cuarentena, debe velar por la seguridad de sus ciudadanos. Lejos de haber superado la pandemia, Chile rebasó esta semana la barrera de las 12.000 muertes por covid-19 en total.

Por un lado, con la medida La Moneda busca evitar que la gente celebre de manera irresponsable y la situación se vaya de las manos. Pero por el otro, al habilitar parcialmente reuniones sociales pequeñas, corre el riesgo de que se excedan los límites de manera masiva y descontrolada, dando pie a un incremento de los contagios.

Por lo pronto, desde el Ministerio del Interior advirtieron que habrá funcionarios de Salud fiscalizando que no se organicen fiestas clandestinas en las viviendas, o reuniones que superen el número de personas estipulado. Ahí mismo se abrió una nueva polémica, ya que dieron a entender que podrán entrar en las casas a controlar, o a clausurar locales si fuera necesario. Esto ocurre en momentos en que algunos bares y restaurantes de Santiago vuelven a habilitar mesas en veredas y terrazas, con el visto bueno del Gobierno.

"La autoridad sanitaria no tiene restricciones. Con el sustento que le da la ley, puede hacerlo (ingresar a una vivienda) porque lo que se busca es cumplir normas que son absolutamente necesarias para el conjunto de la sociedad", dijo el ministro Víctor Pérez. Y dejó claro que, si hace falta, la Policía actuará en los procedimientos: "Si en el uso de esas medidas de fiscalización las autoridades de salud piden la colaboración o el auxilio de la fuerza pública de Carabineros, por cierto, la fuerza pública la va a entregar", afirmó el titular de Interior, según reportó La Tercera.

La crisis sanitaria en Chile, uno de los seis países más afectados de la región, y en el puesto 11 en cantidad de casos a nivel mundial según la Universidad John Hopkins, ha horadado aún más la imagen del Gobierno nacional, tras el estallido social que lo tuvo en vilo desde octubre del año pasado.

Y la gestión de la pandemia no ha mejorado su perfil: esta semana, diez diputados opositores presentaron una acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich por falta de preparación de la infraestructura e insumos, medidas de prevención "insuficientes", anuncios gubernamentales confusos y el establecimiento de políticas de aislamiento "insuficientes e inoportunas".

Emmanuel Gentile