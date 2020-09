Reportan que el Departamento de Justicia de EE.UU. lanza una investigación sobre el libro de Bolton

El Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación penal para determinar si John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, reveló alguna información clasificada en su libro 'La habitación donde ocurrió: una memoria de la Casa Blanca' ('The Room Where It Happened: A White House Memoir'), que narra su experiencia en la Casa Blanca y fue publicado en junio de este año, reportaron este martes The New York Times y The Wall Street Journal.

Según esos periódicos, un gran jurado federal solicitó a la editorial Simon & Schuster, que publicó el libro de Bolton, sus registros de comunicaciones. Aunque el Departamento de Justicia no ha confirmado esos reportes, un abogado de Bolton señaló que su cliente está dispuesto a cooperar plenamente con cualquier pesquisa oficial.

"Estamos al tanto de los reportes de que se han emitido citaciones del gran jurado en busca de información sobre la publicación del reciente libro del embajador Bolton", dijo Charles Cooper en una declaración recogida por AP.

Cooper agregó que Bolton "rechaza enfáticamente cualquier afirmación de que haya actuado de forma impropia, por no decir criminal, en relación con la publicación de su libro, y cooperará plenamente, como lo ha hecho en todo momento, con cualquier investigación oficial sobre su conducta".

Bolton sirvió como asesor de Seguridad Nacional entre abril de 2018 y septiembre de 2019. Según la editorial, en sus memorias "muestra a un presidente adicto al caos, que abrazó a nuestros enemigos y rechazó a nuestros amigos, y que sospechaba profundamente de su propio Gobierno".

La Administración de Donald Trump ha afirmado durante meses que el libro de Bolton, que ofrece un relato entre bastidores de las interacciones del mandatario con líderes extranjeros, contiene datos clasificados que, una vez publicados, podrían poner en peligro la seguridad nacional.

El equipo legal de Bolton señaló que el exasesor pasó meses abordando las preocupaciones de la Casa Blanca respecto al material clasificado, y que en abril un funcionario con el que estaba trabajando para escribir sus memorias le aseguró que el manuscrito no contenía información de ese tipo, aunque más tarde otros funcionarios de la Casa Blanca le dijeron que su libro aún contenía datos secretos.

El Departamento de Justicia intentó ya antes impedir la publicación del libro, pero su demanda no tuvo éxito. El juez a cargo del caso rechazó la petición, en parte porque ya se habían distribuido cientos de miles de copias, pero dejó clara su preocupación de que Bolton se había encargado de publicar sus memorias sin la autorización formal de la Casa Blanca, que dijo que todavía estaba revisando el libro en busca de información clasificada.