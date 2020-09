Acusan de homicidio por negligencia a la operadora del coche autónomo de Uber que atropelló a una ciclista

La operadora de un vehículo autónomo de la compañía Uber que chocó contra una ciclista en 2018, causándole la muerte, ha sido acusada por homicidio por negligencia, debido a que, supuestamente, se distrajo en los momentos que precedieron al accidente, informó el martes la oficina de la fiscal del condado Maricopa (Arizona, EE,UU.), recoge la agencia AP.

Rafaela Vasquez, de 46 años, era la operadora del vehículo que chocó con Elaine Herzberg, de 49 años, en la ciudad de Tempe, cuando la mujer cruzaba la calle fuera del paso de cebra. La estadounidense falleció después a causa de las heridas.

En la audiencia de este martes, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que la causa principal de la tragedia fue el hecho de que la operadora no vigilaba la vía porque estaba mirando el programa 'The Voice' ('La Voz') en su teléfono. Por su parte, Vasquez se declara inocente e insiste que no usó su móvil antes del accidente.

Al mismo tiempo, la Junta mencionó factores agravantes, como la decisión de Herzberg de cruzar la vía por el lugar inapropiado o la supervisión insuficiente de sus conductores por parte de Uber. Los fiscales se negaron en su día a presentar cargos por la muerte de Herzberg contra Uber.

"Cuando un conductor se siente al volante de un coche, tiene la responsabilidad de controlar y operar este vehículo de una forma segura y respetuosa con las leyes", recoge USA Today un comunicado de la fiscal Allister Adel. Los cargos conllevan una pena de entre cuatro y ocho años en prisión.

El accidente, el primero con carácter fatal con la participación de un vehículo autónomo en el país, ha extendido la preocupación en la sociedad sobre el proyecto de automóvil autónomo de Uber.