El misterioso venezolano que recibe un premio de poesía y obliga a la editorial española a aclarar que no es un robot

El venezolano Rafael Cabaliere obtuvo el III Premio de Poesía otorgado por la editorial española Espasa, pero ese reconocimiento desató una polémica tan fuerte en las redes sociales que los organizadores del concurso se vieron obligados a publicar un video del joven para demostrar que "no es un robot".

En el material audiovisual, el autor de la obra premiada titulada 'Alzando vuelo' lamentó no poder viajar a España debido a la pandemia de coronavirus y dijo estar "muy agradecido" por el reconocimiento.

La controversia surge porque el poeta de 34 años de edad no es reconocido dentro de los círculos literarios nacionales o internacionales, pero tiene 878.000 seguidores en Twitter y 716.000 más en Instagram, donde eventualmente publica sus versos.

La sorprendente popularidad de Cabaliere, más que su calidad poética, fueron la razón por la que algunos internautas especularon que él en realidad era un robot, un pseudónimo o incluso una invención editorial para hacerse del galardón con la mejor dotación económica para un poemario en España.

"Rafael Cabaliere no es un robot. Existe. Hemos hablado con él esta mañana al ver lo que estaba pasando", explicaron fuentes de la editorial Espasa al diario El Confidencial. Sin embargo, dijeron que aún no saben si ese es su nombre verdadero porque "muchos escritores firman con pseudónimo", aunque recalcaron que los datos reales "estarán en el contrato".

Cabaliere, según su biografía digital, es "escritor, ingeniero y publicista" y fue premiado por los escritores Luis Alberto de Cuenca, Ana Porto, Marwan, Alejandro Palomas y Ana Rosa Semprún, quienes integraban el jurado calificador.

"A mí no me sonaba de nada el ganador del premio. Ganó por mayoría. No tengo más información al respecto", expresó Cuenca. Palomas, por su parte, aclaró que el premio no fue por unanimidad pero "el hombre existe, sí".

Desde el sello editorial sostienen que Cabaliere envió su poemario como cualquiera y resultó ganador. De hecho, Espasa ha premiado con anterioridad a "poetas virales" en las redes sociales como Ben Clark, Cesar Brandon, Loreto Sesma, Irene X, Defreds, Redry y el cantautor español Nacho Vegas.