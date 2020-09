"No reírse y no convertir el covid-19 en una especie de fútbol político": la OMS responde a los comentarios contradictorios de Trump

El director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió que era importante para todos los países tener "mensajes consistentes" para su público. De esa manera Ryan reaccionó a los comentarios contradictorios del presidente Trump y los funcionarios de salud sobre la aparición de una vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., Robert Redfield, afirmó este miércoles que la disponibilidad general de una vacuna podría llegar a "finales del segundo o tercer trimestre de 2021". Ese mismo día Donald Trump refutó sus palabras, alegando que Redfield "se había equivocado", y la vacuna podría llegar en cuestión de semanas.

Sobre estas contradicciones, Ryan destacó que "es importante que tengamos una comunicación coherente en todos los niveles, y no va dirigido a un país o una entidad; mensajes coherentes entre la ciencia y el gobierno”.



"Lo importante es que los gobiernos, las instituciones científicas, den un paso atrás, revisen la evidencia y brinden la información más completa, fácil de entender y digerir para que las personas puedan tomar medidas adecuadas", agregó Ryan, quien participó en la lucha contra los brotes de ébola en África y otras epidemias. Además, el médico llamó a comprender la confusión "y no reírse de eso y no convertirlo en una especie de fútbol político".