Maduro a la Unión Europea: "No se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió a la Unión Europea (UE) que "piensen mejor" su respuesta ante la invitación a ser observadores internacionales en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre.

"En Venezuela va a haber elecciones, va a haber una nueva Asamblea Nacional (AN) y ustedes como UE no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump", manifestó Maduro, quien le pidió al bloque europeo "un poco de realismo político".

Maduro resaltó que, a pesar de la negativa de la UE, la invitación para que participen en las elecciones parlamentarias seguirá en pie. "Si no pueden mandar una súper comisión, manden una comisión en privado, nosotros los vamos a atender muy bien, podrán ver la campaña electoral y las elecciones".

No obstante, el mandatario enfatizó que la fecha de los comicios no será modificada. "La UE propuso postergar las elecciones, pero no se puede por ser un mandato constitucional. Pidan lo que sea, pero no vamos a violar la Constitución".

Más información, en breve.