Los simios podrían obtener "derechos fundamentales" en Suiza

La región suiza de Basilea llamará a sus residentes a las urnas para votar sobre una propuesta de incluir en la Constitución del cantón los derechos fundamentales de los primates. La votación aún no tiene fecha, pero se hizo posible después de que la Corte Suprema aprobara el texto de la enmienda este miércoles, reporta The Local.

La propuesta de dar derechos constitucionales a los simios fue una iniciativa de 2016 del grupo Sentience Politics, que sostiene que los monos son "seres altamente complejos que poseen un interés intrínseco y esencial en vivir una vida de integridad corporal y mental". "Los primates no humanos necesitan ser protegidos por derechos fundamentales que garanticen que sus intereses esenciales se respeten", señaló el grupo, refiriéndose al derecho a la vida, la integridad física y mental.

Los activistas recogieron las 100.000 firmas necesarias para someter el asunto a votación popular, una cantidad que gracias al sistema de democracia directa vigente en el país permite votar sobre cualquier cuestión.

Las autoridades locales se opusieron a la iniciativa argumentando que podría violar la ley federal, pero el miércoles la corte rechazó su apelación señalando que "en principio, los cantones pueden ir más allá de las protecciones garantizadas por la Constitución federal".

"La iniciativa no pide que los derechos federales concedidos a los humanos se extiendan a los animales, sino que pide la introducción de derechos específicos para los primates no humanos", señaló la Corte. "Aunque sea inusual, esto no contradice en sí mismo la ley superior, especialmente porque no se cuestiona la distinción fundamental entre los derechos de los animales y los derechos humanos fundamentales", agregó.

