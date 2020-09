El canciller de Dinamarca se disculpa por tener relaciones sexuales con una adolescente

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, se disculpó públicamente este jueves por tener relaciones sexuales con una menor de edad hace más de una década, informa la prensa local.

Los hechos ocurrieron en 2008, cuando Kofod tenía 34 años y la menor 15. Entonces, el ahora canciller era diputado en el Parlamento danés por el partido Socialdemócratas, mientras que la adolescente era integrante de una organización juvenil afiliada a esa formación política.

"Es un caso del que me he arrepentido muchas veces. Lo lamenté en ese momento y asumí toda la responsabilidad", dijo el ministro. "Sé bien que no basta con disculparse. Ojalá pudiera cambiarlo todo. Lo único que puedo hacer es arrepentirme", agregó.

"El mayor error de mi vida"

Aunque el caso ya salió a la luz en aquel entonces, ahora ha vuelto a ser notica en el país tras la aparición de un escándalo de acoso sexual en la industria de los medios de comunicación en Dinamarca. "Es el mayor error de mi vida", resumió el canciller.

En Dinamarca, la edad de consentimiento sexual es de 15 años, por lo que Kofod no violó la ley. Sin embargo, el político fue fuertemente criticado en su país tras descubrirse esa relación.