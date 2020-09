Una marca de cosmética recibe fuertes críticas por un colorete bautizado como Ana Frank

La marca de cosmética china Woke Up Like This (WULT), con sede en Hong Kong, ha afrontado duras críticas por utilizar el nombre de la víctima del Holocausto Ana Frank para comercializar sus productos. La polémica se generó en torno al colorete líquido de la colección 'Face Dab', lanzada para el primer aniversario de la empresa.

El colorete 'Dream Like Anne' (Sueña como Ana, en español) apareció junto con otros cuatro tonos de la gama, que recibieron denominaciones en homenaje a famosas mujeres, como 'The Ray of Rosalind', por la química británica Rosalind Franklin; 'Viva La Frida', por Frida Kahlo; 'In Woolf's Words', por la escritora inglesa Virginia Woolf, y 'Lift Like Melinda', por la filántropa estadounidense Melinda Gates. El producto ya no está disponible, pero se ofrecía por 38,5 dólares hasta que la marca decidió retirarlo de la venta tras recibir fuertes críticas.

El periódico judío Algemeiner llamó la atención en cuanto al colorete denominado Ana Frank, en un artículo dedicado a esa nueva colección, publicado este miércoles en Time Out Hong Kong, en el que se afirmaba que la nueva línea "busca promover el Mes de la Concienciación de la Salud Sexual al dar a los productos el nombre de famosas mujeres con la esperanza de inspirar a las clientas de WULT a vivir sus sueños y romper las barreras de género".

El autor judío Ben M. Freeman fue uno de los primeros que expresó indignación por el uso del nombre de Ana Frank con fines comerciales. "Nombrar un tono de colorete en homenaje a Ana Frank, que fue víctima de un genocidio, es repugnante. Los judíos muertos no son una oportunidad de marketing", escribió en Twitter, y criticó a Time Out por "no darse cuenta y promover esta falta de respeto".

Antes de eliminar el polémico artículo, la revista se disculpó por las "insensibilidades" presentes en el material y reconoció que "la inclusión de este producto resultó ser una falta de respeto hacia Ana Frank y lo que representa", recoge The New York Post.

WULT también ofreció sus disculpas "por el malentendido y problemas de comunicación" a quienes se sintieron ofendidos por su colorete 'Dream Like Anne'. "Tenemos el mayor respeto por la Sra. Ana Frank, y nunca fue nuestra intención insultar, ofender o sacar provecho de nombrar el producto en honor de una figura histórica, cuya vida fue trágicamente interrumpida por acontecimientos que sacan a relucir lo peor de la humanidad", declaró la empresa.