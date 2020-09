"No sabía cómo hablar": Navalny comparte en Instagram detalles sobre su recuperación tras salir del coma

El opositor ruso Alexéi Navalny ha compartido una nueva publicación de Instagram, la tercera desde que superó el coma, en la que describe el proceso paulatino de su recuperación. En la imagen, el activista aparece bajando las escaleras del hospital Charité de Berlín, dónde fue trasladado el pasado 22 de agosto desde la ciudad rusa de Tomsk, donde fue atendido en un primer momento tras sufrir una indisposición a bordo de un avión que las autoridades alemanas atribuyen a un envenenamiento con Novichok.

"Hasta hace muy poco no reconocía a las personas y no sabía cómo hablar", escribió Navalny. "Ahora soy un tipo al que le tiemblan las piernascuando sube las escaleras, pero piensa: '¡Oh, esto es una escalera!' [...] y antes, sencillamente, me habría quedado allí mirando", agregó.

El pasado 7 de septiembre, el hospital Charité anunció que Navalny había despertado del coma inducido y que su condición había mejorado. Este martes, el bloguero hizo su primera publicación tras despertar del coma, en la que afirmaba que el día anterior pudo respirar por su cuenta "todo el día".