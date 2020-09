El subjefe de Policía de Dubái desata la polémica: "9 millones de judíos son mejores que 400 millones de árabes"

Dhahi Khalfan, subjefe de Policía de Dubái, la mayor ciudad de Emiratos Árabes Unidos, desató este jueves una verdadera conmoción en redes sociales, con una serie de tuits proisraelíes.

"9 millones de judíos son mejores que 400 millones de árabes en términos de capacidades científicas, financieras y políticas... la razón está en nosotros y no en los judíos... ¿por qué siempre culpamos al otro?", escribió en una de sus publicaciones Dhahi Khalfan, conocido por sus controvertidos comentarios.

Las opiniones del funcionario hacen referencia a los acuerdos que Israel firmó esta semana con Baréin y Emiratos Árabes Unidos para normalizar sus relaciones diplomáticas.

"Nuestra crítica a los judíos no tiene sentido y nuestros temores a la expansión israelí son injustificados" escribió Khalfan. "El judío no tiene ningún problema salvo que es tacaño... y ama tanto el dinero...", añadió en otro tuit.

Sus comentarios provocaron un debate masivo, con cientos de comentarios. Muchos de sus seguidores se mostraron a favor, mientras también hubo quienes recalcaban que el problema israelí-palestino no era un problema de los EAU.

"Por supuesto que nuestros temores a la expansión israelí son injustificados. No somos Palestina. Palestina, esencialmente, no es un estado soberano. No tiene moneda, ni ejército, policía, presidente o ministros… Ha quedado claro que es posible llegar a un entendimiento con los israelíes a través de la vía diplomática y concluir tratados de paz", sugirió un usuario.

Otros usuarios coincidieron en que la polémica no gira en torno a israelíes contra árabes, sino en torno a sistemas políticos. "Ok, ¿por qué los israelíes son mejores que los árabes? Porque tienen gobernantes que aprecian a su gente, y saben que son empleados, no dueños de un país… y saben que si hacen algo mal serán responsables", escribió otro internauta en Twitter.