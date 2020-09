Reino Unido impondrá multas de más de 12.000 dólares a quienes infrinjan el autoaislamiento por covid-19

Ahora que el Gobierno del Reino Unido está tomando medidas más enérgicas para intentar controlar la propagación del nuevo coronavirus en su territorio, las personas que infrinjan la regla de autoaislamiento si han estado en contacto con alguien infectado enfrentan multas de hasta 10.000 libras (unos 12.914 dólares), informa Reuters.

"Quienes escojan ignorar las reglas enfrentarán multas significativas", aseguró el primer ministro Boris Johnson. Está previsto que el nuevo mandato entre en vigor el 28 de septiembre en Inglaterra, y se espera expandir la medida a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Las multas comenzarán en 1.000 libras y podrán llegar hasta las 10.000 para los infractores reincidentes. El autoaislamiento será obligatorio para personas que den positivo por covid-19 mediante una prueba y para aquellos casos considerados de riesgo por el sistema de rastreo del Servicio Nacional de Salud (NHS).

La Policía será la encargada de hacer cumplir la ordenanza en áreas con altas tasas de infecciones y los funcionarios del NHS harán un seguimiento constante a los pacientes y casos sospechosos.

Además, el Gobierno ofreció pagos de 500 libras a los empleados de bajos ingresos que deben aislarse y no pueden trabajar desde casa. "No quiero ver una situación en la que la gente no sienta que puede aislarse por cuestiones económicas", señaló Johnson.

El primer ministro británico también declaró esta jornada que la segunda ola de la pandemia de coronavirus ha llegado al Reino Unido. Si bien aseguró que "en ningún caso" pretende recurrir a otro confinamiento nacional, Johnson admitió que el Gobierno podría tener que tomar "más medidas" e "intensificar" aquellas que contribuyan a "reducir la tasa de infecciones".