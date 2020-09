Desahucian a un español que compartía el piso con un 'clan' de un centenar de gatos

Protectores de animales y el Ayuntamiento de la ciudad española de Gandía, en la provincia de Valencia, buscan con urgencia hogares para 120 gatos que recogieron de un piso tras el desahucio de su dueño que vivía ahí con todo ese 'clan' felino.

La Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente SPAMA Safor, que opera en la ciudad costeña, al principio pensó que recogió 96 gatos, pero tras cálculos mejores, para la noche de este sábado estimó su número total en 120. Los activistas recogieron a la primera 'tanda' de unos 50 felinos este viernes, y el resto el próximo día.

En un grito de socorro lanzado a través de Facebook, la protectora de animales explicó que los gatos "no han visto la luz del sol y no han recibido ninguna atención veterinaria, ni desparasitación alguna desde que nacieron, aunque no hayan pasado hambre". "Juntos machos y hembras, criando en cada celo", agregaron.

Salvadora Tormas, que trabaja con el refugio, comentó a AFP que aparentemente el dueño desalojado acogió a un par de gatos hace tres años, y desde entonces los felinos se dedicaron a la labor de procreación. Con tanto fervor, que sus descendentes prácticamente inundaron el apartamento de 100 metros cuadrados.

El albergue de SPAMA Safor no tiene espacio para tantos gatos con los 200 que ya tenía antes, y busca urgentemente casas de acogida temporal para salvar a los inquilinos del piso desalojado, para que permanezcan ahí por lo menos hasta que los vacunen o esterilicen.

Tormas agregó que los voluntarios no escatimaron esfuerzos para asegurarse de que todos los gatos recuperados estuvieran desparasitados, y también recibieron ayuda de algunos refugios más pequeños.