Saquea la casa que había alquilado por Airbnb y compra un coche por eBay haciéndose pasar por la dueña

Rachel, una mujer australiana de Brisbane que alquilaba su casa adosada a través de Airbnb, regresó a su vivienda después de la salida del último cliente y descubrió que el inmueble había sido saqueado y que faltaban cosas por valor de unos 18.000 dólares australianos (unos 13.000 dólares estadounidenses), contó la mujer a la cadena local 9News.

La cuenta del ladrón no tenía foto, pero la dueña de la casa no sospechó nada. Además, Rachel usaba el servicio durante cinco años y no tuvo malas experiencias. Vive en esta casa, pero la alquila cuando se va para cuidar la casa de alguien.

El delincuente mantuvo una conversación por mensajes con la dueña durante su estancia, y parece que no le dio motivos para preocuparse. Sin embargo, cuando entró en la casa la mujer encontró todas las cajas y armarios abiertos y notó que le faltaban algunas pertenencias de valor, incluida su máquina para la apnea del sueño (un tratamiento de vías nasales) y su televisor Smart de 55 pulgadas.

Sin embargo, estas cosas de valor no fueron la pérdida más importante, ya que el ladrón se llevó su antiguo ordenador, por lo que obtuvo acceso a su identidad y el falso cliente pudo comprar un coche en eBay por 5.000 dólares (3.600 dólares estadounidenses), si bien Rachel después canceló la compra. Además, solicitó una nueva tarjeta de crédito que luego llegó al buzón de Rachel.

"No es un amateur, sabe exactamente qué está haciendo", comenta la mujer. Aunque ya cambió las contraseñas varias veces, notó que una cartera de valores de su madre también había sido comprometida. Rachel, que ha puesto una denuncia, comenta que la Policía creen el ladrón repite la misma pauta: "roba la identidad en una vivienda para usarla a la hora de alquilar otra".

El jefe para política pública de Airbnb, Derek Nolan, afirmó que la compañía tiene "tolerancia cero" ante casos como este. La víctima del robo entregó una solicitud para la compensación de la empresa. "Nos decepcionó mucho el incidente y hemos quitado al criminal de la plataforma", comentó Nolan, que se comprometió a buscar nuevas medidas de seguridad para los usuarios.