Rusia acusa a EE.UU. de intentar someter al Consejo de Seguridad de la ONU con su política de "máxima presión" contra Irán

"EE.UU. sigue engañando a la comunidad internacional al especular sobre finalización de algunos procedimientos para el restablecimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las sanciones contra Irán que fueron canceladas tras el acuerdo en 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto para la solución del programa nuclear iraní (JCPOA)", ha destacado el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

"Por supuesto, los estadounidenses comprenden que sus declaraciones no son ciertas. Por eso Estados Unidos, como de costumbre, amenaza con someter a todos aquellos que no estén de acuerdo con ellos por medio de sanciones y otros castigos", añade el comunicado.

Según el Ministerio ruso, "el Consejo de Seguridad de la ONU no ha tomado ninguna medida que conduzca a la reanudación de las sanciones anteriores contra Irán". En este sentido, recalca que "todo lo que Washington está haciendo no es más que una obra de teatro organizada para someter al Consejo de Seguridad a su política de "máxima presión" contra Irán.

La Cancillería rusa subraya que los esfuerzos para preservar y garantizar una implementación sostenible del Plan de Acción Integral Conjunto continuarán, la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue vigente.

"EE.UU. es plenamente consciente de que, al retirarse del acuerdo nuclear en mayo de 2018, reanudar las sanciones unilaterales contra Teherán y comenzar a interferir con la aplicación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de otros países, abandonó las normas internacionales establecidas por las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Carta de las Naciones Unidas", reza el texto del comunicado. "El comportamiento contrario al JCPOA y a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU se convierte en un duro golpe por parte de EE.UU. a la autoridad del Consejo de Seguridad, en la demostración de un abierto desprecio por sus decisiones y por el derecho internacional en general", añade.

Según la Cancillería, Rusia espera que EE.UU. tenga el coraje de afrontar la verdad y dejar de hablar en nombre del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán.

EE.UU. anuncia el restablecimiento de todas las sanciones

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este sábado que "prácticamente todas las sanciones de la ONU han sido restablecidas contra Irán", incluida "una extensión permanente del embargo de armas".

El Gobierno estadounidense no dudará en implementar las sanciones contra Teherán y espera que todos los Estados miembros de la ONU "cumplan plenamente con sus obligaciones en virtud de estas restricciones reimpuestas", ha indicado Pompeo.

El anuncio de la Administración de Donald Trump contraviene la postura del Consejo de Seguridad de la ONU, que a finales de agosto rechazó la petición de EE.UU. de restablecer las sanciones contra Irán, que fueron levantadas en 2015 en el marco del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de la nación persa.

Sin embargo, Washington pasó esto por alto y amenazó con "consecuencias" si la ONU no implementa las sanciones. "Si los estados miembros de las Naciones Unidas no cumplen con sus obligaciones de implementar estas sanciones, EE.UU. está dispuesto a utilizar a nuestras autoridades nacionales para imponer consecuencias por aquellos fallos y garantizar que Irán no se beneficie de la actividad prohibida por las Naciones Unidas", expresó Pompeo este sábado a través de un comunicado.