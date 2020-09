Un empleado de un supermercado afirma que lo despidieron tras detener a un ladrón

Un trabajador de un supermercado del estado de Vermont (EE.UU.) se quedó sin trabajo por haber detenido a un ladrón que le había robado el bolso a una anciana.

Un día de agosto Amir Shedyak empezaba su turno en una tienda de comestibles en Essex, su ciudad natal, cuando un hombre se le acercó y contó que acababan de robarle el bolso a una mujer.

"Miro a mi derecha y veo a un caballero corriendo por el estacionamiento y tenía el bolso en la mano", contó Shedyak a WCAX. El joven de 20 años logró recuperar el bolso de la anciana pero no pudo detener al sospechoso, que más tarde fue arrestado por la Policía.

Sin embargo, unos días después Shedyak fue despedido de la tienda, donde trabajaba desde hacía cuatro años y en la que recientemente había sido elegido empleado del mes.

El joven compartió su historia en su cuenta de Facebook, donde dijo que fue despedido debido a "cuestiones de seguridad".

"En Vermont hay muchos casos en que los empleadores son responsabilizados por las acciones incorrectas de sus trabajadores", dijo el abogado Pietro Lynn, añadiendo que lo único que deben hacer los empleados en situaciones peligrosas es llamar a la Policía.

A pesar de todo Shedyak no se arrepiente de nada y siente que hizo lo correcto. "No guardo resentimiento hacia mis compañeros de trabajo o gerentes o hacia el establecimiento. Solo siento que lo que hice estuvo bien y no debería haber influido en mi despido", dijo el joven, que ya consiguió un nuevo empleo.