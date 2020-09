Dimite el fundador de la automotriz que promete ser rival para Tesla tras ser acusado de "fraude" y "decenas de mentiras" sobre sus tecnologías

Trevor Milton, fundador de la automotriz Nikola Corporation, ha renunciado a su cargo como presidente ejecutivo y miembro de la junta directiva tras una serie de "acusaciones falsas" en su contra. "El enfoque debe estar en la compañía y su misión de cambiar el mundo, no en mí. Tengo la intención de defenderme de las acusaciones falsas formuladas por detractores externos", escribió Milton en un comunicado publicado en su Twitter este 21 de septiembre. Milton, con una participación en la empresa de más del 20 %, sería reemplazado por Stephen Girsky, exvicepresidente de General Motors, que ya forma parte del directorio de Nikola, informa el periódico The Washington Post.

La firma de inversión Hindenburg Research publicó el pasado 10 de septiembre un amplio informe en el que acusa de "intrincado fraude" a Nikola y a Milton de construir su compañía "sobre decenas de mentiras". Sustentando sus declaraciones con llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos y fotografías, la financiera afirma que el exejecutivo ha hecho tratos con grandes automotrices del mundo basándose en "declaraciones falsas" sobre una "amplia tecnología patentada", para amasar una fortuna, "alcanzar a Tesla y aprovechar la ola de los vehículos eléctricos".

En particular, Hindenburg Research se refiere a un video publicado por la estadounidense en enero de 2018 en el que presenta su camión eléctrico Nikola One transitando por una carretera. Según argumentan, el vehículo en realidad no se mueve por sí mismo y, por tanto, pone en duda su funcionalidad y la "revolucionaria tecnología" de sus baterías de hidrógeno, que al parecer "nunca existió".

"Nuestra investigación y los mensajes de texto de un exempleado revelan que el video fue una treta elaborada: Nikola hizo remolcar el camión hasta la cima de una colina en un tramo remoto de la carretera y simplemente lo filmó rodando colina abajo", apunta la investigación de Hindenburg Research, subrayando que la actividad de Nikola demuestra su "desesperación por ponerse al día con el estatus de liderazgo en vehículos eléctricos de Tesla".

Un informe "falso y difamatorio"

El 14 de septiembre, Nikola Corporation refutó el informe citado anteriormente, al que describió como "falso y difamatorio". Si bien en el mensaje se desmiente una serie de afirmaciones de Hindenburg Research, también le conceden de manera tácita la razón en cuanto al material audiovisual sobre el prototipo. Nikola admitió que el camión no funcionaba en diciembre de 2016 y que seguía sin hacerlo a comienzos de 2018, pero recalcó que la caja de cambios, las baterías, la dirección asistida y algunos otros componentes servían. No obstante, no corrobora que tuviera una celda de combustible de hidrógeno en marcha o motores para impulsar las ruedas, los dos componentes clave que Hindenburg declaró que faltaban en el camión 13 meses antes de publicarse la grabación.

"Nikola nunca dijo que su camión se moviera por su propia propulsión en el video, aunque fue diseñado para hacer precisamente eso. El camión fue exhibido y filmado por un tercero para un comercial (…) Nunca se describió como 'con propulsión propia' o 'impulsado por tren motriz'", escribe la empresa de Milton.

Nikola cree que se trata de una campaña de desprestigio "oportunista" por parte de Hindenburg Research, conocida dos días después de que se anunciara su asociación con General Motors, para provocar una "impresión falsa a los inversores" y "manipular negativamente el mercado". Aunque con el anuncio de esta sociedad las acciones de Nikola subieron un 41 %, el informe de la inversionista provocó una caída posterior de estas en la bolsa, recoge la revista Forbes.

Desde la automotriz de Trevor Milton enfatizan que el proyecto Nikola One ya es irrelevante y que se decidió "dejar de invertir recursos adicionales" para hacer que "funcionara con su propia propulsión". Actualmente la empresa dio paso a la "próxima generación de camiones" centrando sus esfuerzos en el Nikola Two, un sucesor propulsado por hidrógeno y electricidad para los sectores de camiones de media y larga distancia, con un prototipo que se entregará a fines de 2021. Aunque la estadounidense no compite con Tesla en la fabricación de coches de pasajeros, ya que prioriza el desarrollo de camiones y camionetas eléctricas, su nueva camioneta Badger podría hacerse rival del Cybertruck de Tesla, al contar con una autonomía mayor, de 100 millas (160 kilómetros).

