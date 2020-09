"Ni sanitarias ni dignas": Los profesores en Madrid inician una huelga de dos días para protestar por la falta de seguridad en las aulas

Los sindicatos que han convocado el paro denuncian que las medidas sanitarias en los centros para afrontar el riesgo del coronavirus no se cumplen y que existe incertidumbre entre los docentes.

En la Comunidad de Madrid este martes comienza una huelga de dos días del profesorado no universitario motivada por la falta de seguridad en las aulas ante la pandemia de coronavirus. Los sindicatos que han convocado el paro denuncian que las medidas sanitarias en los centros no se cumplen y que existe incertidumbre entre los docentes.

Los profesores protestan por la inacción del gobierno regional y denuncian que no hay medidas suficientes, ni materiales ni educativas ni sanitarias, para garantizar la seguridad en las aulas. Así lo atestigua Sonsoles Martín, maestra de una escuela infantil: "Ahora mismo hay tres grupos que están en aulas, bueno, en espacios que no cumplen las condiciones sanitarias. Me atrevo a decir que ni sanitarias ni dignas", cuenta.

Los servicios mínimos establecidos son muy elevados, en algunos colegios llegan hasta el 90 % de la plantilla docente. Marta Fernández es una de las profesoras que querría hacer huelga pero que deberá asistir a su centro: "Estamos aquí para manifestar nuestro malestar y nuestra inconformidad por la situación tan precaria que tienen nuestros alumnos en este momento en las aulas", relata a las puertas de su centro, donde se desarrolla una cacerolada de protesta.

Dos semanas después del inicio del curso escolar, el Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que no es el momento de hacer una huelga, sino de arrimar el hombro para salir de esta crisis sanitaria en las mejores condiciones. Sin embargo, desde los sindicatos aseguran que es precisamente en estos momentos excepcionales cuando hay que hacer el paro para exigir que se cumplan las medidas necesarias para que los docentes y los alumnos se encuentren seguros en las aulas.

Madrid enfrenta ya la segunda ola

Aída San Millán Martín, responsable de enseñanza pública del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Madrid, sostiene que los centros se encuentran "sin la bajada de ratios, sin el profesorado que se comprometió, no hay sanitarios, no hay un protocolo de salud, no están los recursos materiales ni los recursos de espacios", lo que resume las reivindicaciones del colectivo docente.

La huelga de los profesores se produce tan solo unos días después del paro de estudiantes de tres jornadas y de otras protestas, como la concentración de la industria musical, la de los feriantes o la sucedida hace solo dos días, cuando los vecinos de los barrios del sur de Madrid salieron a las calles para protestar por las medidas que restringen la movilidad de más de 850.000 personas de los barrios obreros y con mayores desigualdades de la región capitalina.

La Comunidad de Madrid se enfrenta actualmente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus más virulenta de toda Europa. En las últimas dos semanas se han diagnosticado casi 50.000 nuevos casos en esta región, que ya tiene una tasa de 746 positivos cada 100.000 habitantes y cuyo sistema hospitalario es el más tensionado del país, con el 25 % de las camas ocupadas ya por enfermos covid, muy lejos del 9,5 % de media que tiene el conjunto del país.