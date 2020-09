Rohaní: "EE.UU. no puede imponer negociaciones ni guerras a Teherán"

El presidente iraní, Hasán Rohaní, ha ofrecido su discurso este martes ante la Asamblea General de la ONU. Al igual que con los demás líderes, su alocución fue grabada de antemano, debido a la pandemia de coronavirus.

En el inicio de su intervención, Rohaní destaca como el coronavirus ha logrado "sacudir la gobernanza" y la "gestión de los retos globales" hasta tal punto que la asamblea de la ONU ha tenido que reunirse en formato virtual.

"El covid-19 se ha convertido en el mal común de la humanidad", que es "claramente superior a nuestro conocimiento", subraya el líder, asegurando que esta enfermedad es una "plaga universal que ha superado las fronteras del poder y la riqueza que habíamos inventado".

"Una nación como esta no merece sanciones"

Sobre la necesidad de carear los problemas globales a través del trabajo conjunto, el presidente asegura que Irán se ha visto dificultado para cooperar y realizar alianzas debido a que está haciendo frente a las "sanciones más duras que se le hayan impuesto en su historia". Con estas palabras, se refiere a los intentos de EE.UU. por restablecer las sanciones de la ONU, acción que Rohaní señala, "representa una grave y evidente violación de la carta de las Naciones Unidas".

"Una nación como esta no merece sanciones. La respuesta a la paz no ha de ser la guerra. El premio por luchar contra el extremismo no pueden ser asesinatos y la reacción frente a la libertad de los pueblos que eligen por medio de las urnas a sus dirigentes, en Irán, Irak y Líbano, no puede ser la agitación externa", manifiesta.

Rohaní criticó la posición de Washington en Oriente Medio, recordando sus acciones a través del tiempo en países como Irak y Afganistán; además, enfatizó que las acusaciones de que Teherán está intentando crear armas nucleares son "infundadas". "Nos imponen sanciones con el pretexto de una supuesta proliferación nuclear, mientras ellos [EE.UU.] tienen la infamia de ser los únicos que han utilizado la bomba atómica en la historia de la humanidad y poseer armas nucleares en Asia occidental, donde llevan a cabo su teatrillo de no proliferación", argumenta.