"Da igual si es de otro país": Trump quiere para EE.UU. "una vacuna que funcione" y se declara listo para ser "el primero o el último" en vacunarse

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que no tiene objeciones a vacunarse con un fármaco contra el coronavirus que sea "de otro país" si funciona, señaló este 22 de septiembre la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

Al ser preguntada durante una rueda de prensa sobre la postura del mandatario respecto a la vacunación, la secretaria de prensa dijo que Trump está "feliz de ser la primera persona en tomar la vacuna o la última persona: lo que sea mejor para el pueblo estadounidense".

"Voy a decir algo que realmente no es propio de mí: no me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione. Realmente me da igual si es [de] otro país. Me quitaré mi sombrero ante ellos", citó McEnany las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca.

La semana pasada, el Gobierno de EE.UU. anunció que en abril del 2021 estarán disponibles suficientes vacunas contra el coronavirus para que todos los ciudadanos del país norteamericano sean inmunizados. "Para abril, todos los estadounidenses que quieran vacunarse tendrán la capacidad de hacerlo. No es una vacunación forzada, por supuesto", señaló el doctor Scott Atlas, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!