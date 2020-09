El príncipe Enrique y Meghan Markle instan a los estadounidenses a votar en las elecciones presidenciales y reciben duras críticas por su mensaje

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, instaron este miércoles a los ciudadanos estadounidenses a votar en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. En un video del 2020 Time 100 -la lista que la revista estadounidense hace cada año acerca de las personas más influyentes en el mundo-, que se publicó el Día Nacional del Registro de Votantes en EE.UU., la duquesa de Sussex aseguró que se trata de la "elección más importante en nuestra vida".

"Cada cuatro años nos dicen lo mismo: que esta es la elección más importante en nuestra vida", dice Meghan en el clip, grabado aparentemente desde la casa de la pareja en California. "Pero esta sí lo es. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción y nuestras voces se escuchan, su voz es un recordatorio de que usted es importante, porque lo es, y merece ser escuchado".

Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, have called on Americans to register to vote in the upcoming U.S. presidential election https://t.co/Vk7Dja1h5Lpic.twitter.com/dTrsN10lPH — Reuters (@Reuters) September 23, 2020

Por su parte, el nieto de la reina Isabel II, que no es ciudadano estadounidense, comunicó a sus espectadores que no podrá votar este año y reconoció que nunca ha votado en el Reino Unido, ya que se espera que la realeza se mantenga políticamente neutral. No obstante, en su mensaje llamó a los norteamericanos a "rechazar el discurso de odio".

"En esta elección no podré votar en los Estados Unidos, pero muchos de ustedes pueden no saber que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida", afirma Harry en el video. "A medida que nos acercamos a noviembre, es vital que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad en línea".

Reacciones al mensaje

A pesar de que la pareja no manifestó apoyo a ningún candidato en particular, algunos espectadores interpretaron sus comentarios como un respaldo a Joe Biden sobre Donald Trump, aunque una fuente cercana a Enrique lo negó, recoge The Guardian. "No está hablando de ningún candidato o campaña específica. Se está basando en muchas cosas que ha dicho antes sobre las comunidades en línea, cómo nos relacionamos entre nosotros en línea, en lugar de marcar específicamente ningún punto político".

Además, su mensaje desató una fuerte polémica. El exgerente de campaña del presidente Donald Trump, Corey Lewandowski, no tardó en burlase de los comentarios de la pareja. "Hicieron nuevamente grande al Reino Unido al irse, espero que hagan lo mismo por nosotros", dijo a Daily Mail el ahora asesor senior de la campaña de Trump en 2020.

Por su parte, Norman Baker, exdiputado liberal demócrata del Reino Unido y autor del libro '¿Y qué hace? Lo que la familia real no quiere que sepa', señaló que el nieto de Isabel II no debería hablar sobre política estadounidense mientras sea un "representante" del Reino Unido. "El problema con Enrique es que no es un ciudadano particular, porque conserva su estatus de Alteza Real. Lo que quiere intentar es tener un pie en ambos bandos, ser un miembro de la realeza cuando le conviene y un ciudadano privado cuando no", enfatizó Baker.

Joe Little, editor en jefe de la revista Majesty, también se pronunció al respecto: "Se puede entender que Meghan se involucre como ciudadana estadounidense, aunque ahora es miembro de la familia real británica. Pero creo que la gente luchará mucho más con el príncipe Enrique porque, como príncipe de sangre, no se ve como alguien hecho para hablar de política, ya sea británica o estadounidense". "Puede estar a miles de kilómetros de distancia, pero aún es miembro de la familia real, el nieto de la reina, y es algo que no haría si todavía estuviera en el Reino Unido", subrayó

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham prefirió mantener distancia frente a las declaraciones del príncipe de Inglaterra. "No quisiéramos comentar. El duque no es un miembro activo de la familia real, y cualquier comentario que haga es a título personal", comunicó un portavoz del Palacio. Sin embargo, una fuente real aseguró que Enrique había "cruzado la línea" con su intervención, según The Times.

La respuesta de Trump

De su lado, Donald Trump dejó ver su desprecio hacia Meghan Markle y le deseó "mucha suerte" a su esposo. Durante una conferencia de prensa, una periodista le preguntó por "la intervención" de los duques de Sussex en las elecciones presidenciales y su "alentamiento" a votar por Joe Biden.

"No soy fan de ella", dijo Trump sobre Meghan, y agregó que "probablemente ella haya escuchado eso" en otras ocasiones. "Pero le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar", enfatizó el presidente.