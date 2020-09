Trudeau anuncia que Canadá ya vive la segunda ola de coronavirus y el aumento de nuevos casos puede ser "mucho peor" que a principios de año

"Sé que esta no es la noticia que alguno de nosotros quería oír", declaró el primer ministro canadiense.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró este miércoles que su país ya está viviendo la segunda ola de coronavirus y que se encuentra "al borde" de un aumento de casos que sería "mucho peor" que la primavera pasada.

"La segunda ola [de coronavirus] no solo está empezando, ya está en curso", afirmó, dirigiéndose a la nación. "Sé que esta no es la noticia que alguno de nosotros quería oír", agregó.

"No podemos cambiar las cifras de hoy o incluso las de mañana: esas ya fueron decididas por lo que hicimos o no hicimos hace 2 semanas. Pero lo que podemos cambiar es dónde estaremos en octubre y en invierno", afirmó Trudeau. De acuerdo con sus palabras, los residentes del país probablemente no se podrán reunir para celebrar el Día de Acción de Gracias, pero "todavía tienen una oportunidad" de hacerlo en Navidad.

"Juntos, tenemos el poder para poner esta segunda ola bajo control", precisó, añadiendo que ya lo habían hecho antes.

Hasta la fecha, Canadá ha registrado casi 150.000 infecciones y más de 9.200 muertes por covid-19, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.