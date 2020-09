Un hombre fallece por consumir varios paquetes al día de dulces de regaliz negro

Un trabajador de la construcción de Massachusetts (EE.UU.) falleció de un paro cardíaco por el consumo excesivo de regaliz. El fallecido, de 54 años, tenía una "dieta pobre" consistente principalmente en "varios paquetes de dulces" de regaliz negro al día, según se describe en su caso, reportado este jueves en la revista especializada The New England Journal of Medicine.

De acuerdo con los médicos, el hombre fue ingresado a un hospital 30 minutos después de perder el conocimiento mientras almorzaba en un restaurante. Tras ser sometido a exámenes y análisis, se descubrió que tenía niveles peligrosamente bajos de potasio, que propiciaron anomalías en su ritmo cardíaco y otros problemas asociados. Fue reanimado y permaneció en la sección de cuidados intensivos, pero falleció 32 horas después.

Datos ofrecidos por los familiares del paciente señalaban que no tenía antecedentes de dolor torácico, disnea o síntomas de insuficiencia cardíaca o arritmia. Sin embargo, había estado comiendo "uno o dos paquetes grandes" de caramelos blandos de regaliz negro diariamente tres semanas antes de su muerte, un ingrediente conocido, entre otros, por causar presión arterial alta: "Incluso una pequeña cantidad de regaliz que se ingiera puede aumentar un poco la presión arterial", explica a la agencia AP Neel Butala, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts y uno de los partícipes del caso.

Particularmente, el ácido glicirrícico que se encuentra en el regaliz negro tiene un efecto directo sobre los mineralocorticoides, hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales, y en consecuencia puede desencadenar hipertensión, deficiencia de potasio, alcalosis metabólica, insuficiencia renal y "arritmias fatales", síntomas observados en el paciente en cuestión, subraya el documento.

Disfrutar con moderación

Las raíces de la planta 'Glycyrrhiza glabra', comúnmente conocida como regaliz, se usan como ingrediente en confitería, bebidas y dulces. También tienen propiedades benéficas para la salud e incluso pueden aliviar problemas digestivos y proteger al hígado de sustancias tóxicas. No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) advierte del peligro del consumo de grandes cantidades de este producto, especialmente de dulces hechos con regaliz negro. Las personas de más de 40 años que consumen al menos 2 onzas (unos 56 gramos) de regaliz negro diario durante dos semanas se arriesgan a terminar en el hospital con un ritmo cardíaco irregular o arritmia.

Aunque la FDA permite que un alimento contenga hasta un 3,1% de ácido glicirrícico, muchos caramelos y otros productos de regaliz no revelan la cantidad por onza, aseguró Neel Butala, recalcando que él y sus colegas han informado del caso con la esperanza de llamar la atención sobre el riesgo.

Al respecto, Jeff Beckman, portavoz de Hershey Company, compañía estadounidense que comercializa unas populares golosinas de regaliz, dijo en un correo electrónico que todos sus productos "son seguros para comer" y que "cumplen totalmente las regulaciones de la FDA". No obstante, recalcó que cualquier alimento o dulce "debe disfrutarse con moderación".

