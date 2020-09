VIDEO: Un coche atropella a varios manifestantes durante una protesta contra la decisión judicial sobre el caso de Breonna Taylor

Un coche atropelló este miércoles a un grupo de activistas en la ciudad de Denver (Colorado, EE.UU.), durante una protesta contra la polémica decisión del gran jurado de Kentucky de no presentar cargos por asesinato contra los policías involucrados en la muerte de la afroamericana Breonna Taylor.

En un video, publicado en las redes sociales, se puede observar cómo el automóvil paró cerca del Capitolio de Colorado, rodeado por numerosos manifestantes, que estaban gritando y golpeando el vehículo. Después, el conductor aceleró repentinamente y embistió a la multitud.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Car hit a protester pic.twitter.com/dtETwNoHPT — Shelly Bradbury (@ShellyBradbury) September 24, 2020

Según informa The Denver Post, una activista, que se identificó como Kate, fue atropellada y sufrió heridas leves. "Estaba como subiendo al capó y me dije: 'No, no voy a hacerlo', y me giré a otro lado", recordó y agregó: "No pensaba parar a pesar de que yo estaba, digamos, en su capó".

La Policía de Denver afirmó que detuvo al conductor después del incidente, pero no reveló su identidad.

Mientras, en la ciudad de Louisville (Kentucky), choques entre manifestantes y policías desencadenaron en actos de violencia y disturbios. Al menos dos oficiales fueron tiroteados la noche de este miércoles. El incidente fue confirmado a WDRB por un supervisor de MetroSafe, la agencia de comunicaciones de emergencia 911 de Louisville.

Asimismo, se dio a conocer que ambos agentes resultaron heridos y fueron hospitalizados. El jefe policial, Robert Schroeder informó que uno de los oficiales está "alerta y estable", mientras que el otro está en cirugía,y agregó que se espera que ambos se recuperen.