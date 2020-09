Trump promete "el nivel más alto de atención en el mundo, medicina de vanguardia y curas innovadoras" al presentar el plan 'EE.UU. primero'

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presentado este jueves, en el marco de un discurso en Carolina del Norte, su plan de atención médica denominado 'EE.UU. primero'. El mandatario ha prometido que este programa asegurará a los estadounidenses "el nivel más alto de atención médica que en cualquier parte del mundo, tratamiento de vanguardia, medicina de vanguardia, curas innovadoras y una verdadera seguridad de la salud".

"Y lo haremos rápidamente, y está en muy buen estado, y parte de eso ya se ha implementado", aseguró Trump. Además, calificó de "horrible" el programa de seguro médico popularmente conocido como 'Obamacare' del expresidente y afirmó que su plan brinda "una mejor atención con más opciones a un costo mucho menor" y garantiza que "los estadounidenses tengan acceso a la atención que necesitan".

"Mi plan amplía las opciones de seguros asequibles, reduce el costo de los medicamentos recetados, terminará con la facturación médica sorpresa, aumenta la equidad a través de la transparencia de precios, agiliza la burocracia, acelera la innovación, protege fuertemente a Medicare y siempre protege a los pacientes con enfermedades preexistentes", resumió Trump. Este mismo día, el presidente firmó una orden ejecutiva correspondiente.

El plan de Trump, elogiado por funcionarios de su gobierno y partidarios políticos, no impresionó a otros. Así, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo tachó de "falso decreto sobre las enfermedades preexistentes" y sostuvo que "no vale el papel en el que está firmado". Por su parte, Katherin Hempstead, asesora senior de políticas de la fundación Robert Wood Johnson —una entidad apartidista que trabaja en diversos asuntos de salud— señaló a AP que "los decretos emitidos cerca de las elecciones no son lo mismo que políticas reales".

