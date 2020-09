Posponen el carnaval de Río de Janeiro debido a la pandemia

El Carnaval de Río de Janeiro (Brasil), que debía celebrarse en febrero de 2021, fue aplazado para una fecha indeterminada debido a la pandemia de coronavirus. Jorge Castanheiras, presidente de la Liga Independiente de Escuelas de Samba (LIESA), que organiza los desfiles, anunció este jueves que la nueva fecha del evento depende de la programación de una campaña de vacunación, informa Globo.

"Por toda esta inseguridad, esta inestabilidad en relación a la ciencia, de no saber si tendremos la vacuna en febrero o no, llegamos a la conclusión de que este proceso hay que posponerlo. No podemos hacerlo en febrero: las escuelas ya no tendrán tiempo ni condiciones financieras y organizativas para hacerlo viable hasta febrero", aseguró Castanheiras.