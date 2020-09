Una abogada negra es confundida con una acusada tres veces en un día en una corte de Reino Unido

Alexandra Wilson, una abogada británica de raza negra, denuncia haber sido confundida tres veces con una acusada dentro de una corte en un solo día. La letrada, especializada en derecho penal y familiar, relató los eventos en Twitter, provocando una inmediata investigación y, al mismo tiempo, dejando al descubierto un problema de racismo en los tribunales de Reino Unido.

Wilson contó que cuando llegó este miércoles a la corte, un guardia de seguridad la detuvo en la entrada y le preguntó su nombre para poder encontrarla "en la lista de acusados". Cuando le explicó que era abogada, el vigilante se disculpó, lo que la hizo pensar que se había tratado de un "error inocente". Ya dentro de la sala de vistas, otra jurista le pidió que esperara afuera y le dijo que un ujier le haría firmar y luego la llamarían para su "caso". "Le expliqué que era una abogada. Parecía avergonzada y dijo: 'oh, ya veo'", relató.

Luego, Wilson se acercó al fiscal, pero antes de poder hablarle, un ujier, "en voz muy alta", le pidió que saliera de la sala. "Antes de que pudiera responder, me preguntó si estaba representada", afirma la mujer, recalcando que de nuevo tuvo que explicar quién era. Según la legista, "afortunadamente" logró hablar con el fiscal y el caso en el que participaba "procedió sin problemas". No obstante, recalca que lo ocurrido "no está bien" y espera "no tener que justificar constantemente su existencia en el trabajo".

"No es algo aislado"

El episodio suscitó la indignación generalizada de la rama de abogados y este jueves, Kevin Sadler, director en funciones del Servicio de Tribunales y Juzgados del país, ofreció una disculpa "lamentando" el comportamiento "totalmente inaceptable" de los implicados, recoge el diario The Guardian. Asimismo, prometió investigar la denuncia, lo que Wilson agradeció esperando que conduzca "a un cambio real".

Al respecto, Amanda Pinto, presidenta del Consejo del Colegio de Abogados de Reino Unido, calificó el incidente de "espantoso" y teme que "no sea algo aislado".

"Muchos abogados tienen que soportar las suposiciones prejuiciosas de otros; Alexandra lo ha hecho con gracia y paciencia ejemplar", señaló Pinto, quien instará al Poder Judicial nacional a que haga más para erradicar este comportamiento. "No hay excusa para el tipo de actitudes y comentarios descritos. No todos somos hombres blancos de clase media", agregó.

El caso de Wilson sucede luego de que el Ministerio de Justicia británico revelara que las personas de origen negro, asiático y de minorías étnicas "tienen menos probabilidades de tener éxito" al postularse a jueces, y solo el 9 % consiguen convertirse en abogados sénior, un estatus dentro de la jerarquía de un despacho que se ve recompensado con una retribución y unos beneficios superiores. Desde la rama jurídica han pedido que la profesión se diversifique para lograr representar mejor a todos los clientes.