Pjanic revela qué le dijo Cristiano Ronaldo al enterarse de que se marchaba de la Juventus para jugar en el Barcelona con Messi

El nuevo jugador del F.C. Barcelona, el bosnio Miralem Pjanic, ha desvelado lo que le dijo su excompañero de equipo Cristiano Ronaldo al enterarse de su fichaje por los azulgranas.

Pjanic militó cuatro temporadas en la Juventus de Turín, donde jugó junto a CR7. Cuando se concretó la transferencia al Barcelona, Cristiano "me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte", relató el futbolista en entrevista a Mundo Deportivo.

Pero, a la vez, al astro portugués también le dijo que le apenaba perder a su compañero: "Le sabía mal que me fuera de la Juventus, aunque me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona". A lo largo de su carrera, Pjanic ha tenido como compañeros, además de Cristiano Ronaldo, a otros grandes del fútbol como Francesco Totti, Gianluigi Buffon y ahora a Lionel Messi.

Según el bosnio, la mentalidad "única" de esas figuras es lo que las ha diferenciado de los demás. Han jugado "muchos años a un nivel 'top' y para eso tienes que estar concentrado en tu trabajo, tienes que amar el fútbol. Siempre quieren mejorar en todas las competiciones, son un ejemplo para todos", dijo.

