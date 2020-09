Reportes: La Unión Europea otorga inmunidad parcial a AstraZeneca ante posibles efectos secundarios de su vacuna contra el coronavirus

La farmacéutica AstraZeneca firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo de bajo coste que implica que la compañía británica solamente se hará cargo de una parte del valor de las demandas que pudiera tener por los potenciales efectos secundarios provocados por su vacuna contra el covid-19 luego de que sea aprobada.

Según publicó Reuters este viernes, por encima de un valor que deberá afrontar la empresa tendrán que responder los gobiernos de Europa, aunque no fueron revelados los montos ni la manera en que serán compartidos.

Además del blindaje por gastos legales e indemnizaciones, el contrato, firmado en agosto, pero cuyos detalles sobre costos no habían trascendido, los países de la UE acordaron el pago de 2,5 euros (2,91 dólares) por cada dosis que produzca AstraZeneca, mientras que ya fue realizado un pago inicial de carácter no reembolsable de 336 millones de euros (unos 390 millones de dólares) para la asegurarse 400 millones de dosis. "Si una empresa pide un precio más alto no damos las mismas condiciones", expresó un funcionario de la UE, que habló bajo condición de anonimato.

Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea explicó que estos convenios de compra anticipada "prevén que los Estados miembro indemnicen al fabricante por determinadas responsabilidades incurridas en condiciones específicas y estrictas". Sin embargo, "la responsabilidad sigue siendo de las empresas", lo que significa que son las propias compañías las que deberán responder ante la Justicia.

Un convenio más 'caro'

Este no es el único acuerdo que firmó la UE con farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. También lo hizo con la francesa Sanofi, que no incluye una exención de responsabilidad, aunque fijó un precio más alto que AstraZeneca. Además, por cada dosis negoció un valor de 10 euros (11,63 dólares) y un pago de 324 millones de euros (unos 377 millones de dólares) a cambio de 300 millones de dosis.