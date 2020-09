Messi carga contra la directiva del Barcelona por "echar" a Luis Suárez y Neymar lo apoya

El capitán del F.C. Barcelona, Lionel Messi, ha criticado este viernes a la directiva del club por haber "echado" al delantero uruguayo Luis Suárez, el tercer máximo goleador en la historia del equipo.

En su cuenta de Instagram, Messi dedicó un emotivo mensaje de despedida a Suárez, quien fichó por el Atlético de Madrid. "Hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera", escribió el astro argentino.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que eres: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", subrayó Messi.

Al parecer, las diferencias entre el capitán del Barcelona y los ejecutivos del club no han terminado. Una vez culminada la temporada 2019-2020, 'La Pulga' quería salir del Barça, pero los directivos se aferraron a una interpretación de su contrato para impedir su marcha.

El delantero del Paris Saint Germain Neymar Jr., exjugador del Barcelona, también se ha unido a la crítica contra la dirigencia del equipo español por la forma en cómo han manejado el caso del 'Pistolero'. "Increíble cómo hacen las cosas", comentó el brasileño en la publicación de Messi.

