FOTO: Paulo Costa publica una imagen sosteniendo la cabeza decapitada del campeón de la UFC Israel Adesanya horas antes de su pelea por el título

El peleador brasileño de artes marciales mixtas Paulo Costa ha calentado los ánimos horas antes de su pelea contra el neozelandés Israel Adesanya, que encabezará este sábado el evento UFC 253 en Fight Island.

Costa compartió hoy con sus más de un millón de seguidores en Instagram un montaje fotográfico en el que simula sostener en su mano la cabeza cortada de Adesanya. "Borrémoslos a todos", escribió junto a la imagen, haciendo alusión a su apodo 'Borrachinha' ('Borrador').

La tensión entre los luchadores se ha incrementado a medida que se acerca la hora de la contienda y estalló este viernes cuando ambos se encontraron frente a frente en presencia del presidente de la UFC, Dana White. El brasileño, luego de revelar un cinturón negro de judo en su cintura, le arrojó uno blanco al neozelandés en señal de menosprecio. Su actitud enfureció a este último y casi provoca una riña.

Adesanya compartió un video del altercado y escribió: "Mis padres me enseñaron a devolver un regalo si no me gusta. También me enseñaron a azotar traseros con un cinturón".

Israel Adesanya es actualmente el campeón de peso medio de la UFC. Con un récord de 19 victorias y ninguna derrota como profesional de MMA, pondrá en juego su título esta noche contra Costa, quien también llega al octágono invicto y con 13 triunfos a sus espaldas, nueve de ellos alcanzado en el primer asalto.