El entrenador del F.C. Barcelona reacciona al enojo de Messi por la venta de Luis Suárez

El técnico del F.C. Barcelona, Ronald Koeman, se pronunció este sábado sobre el traspaso del delantero uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid y comentó que entiende el enojo del capitán del club español, Lionel Messi, quien criticó a la directiva 'azulgrana' por haber "echado" al tercer máximo goleador en la historia del equipo. "Te merecías que te despidan como lo que eres: uno de los jugadores más importantes de la historia del club [...]. Y no que te echen como lo hicieron", escribió 'La Pulga' en su cuenta de Instagram.

"Es normal que un jugador esté un poco triste cuando un amigo suyo se marcha del club después de unos años que han vivido juntos", declaró el holandés durante la rueda de prensa. "Pero es parte del fútbol".

Asimismo, Koeman insistió en que la decisión sobre la salida de Suárez no fue exclusivamente suya, sino que fue tomada por el club y no hay que considerarlo como a un villano en esta situación. "Parecía que yo he sido el malo de esta película y no es así", aseguró el entrenador del Barça. "Desde el primer día [...] he demostrado respeto por él, por el jugador que es y por la persona que es".

"Pero estas son decisiones del club", subrayó Koeman, agregando que antes de que firmara su contrato con el Barcelona, "el club estuvo pensando en cambiar cosas y yo en ese sentido he intentado apoyar estas decisiones". El técnico enfatizó que había mantenido una conversación con el futbolista uruguayo sobre su posición en el equipo en caso de que se quedara entre sus filas: "Siempre le he dicho a Luis: 'Puede ser que tengas complicado jugar, pero si te quedas, eres uno más de la plantilla y trabajas como los demás'".

"Pero no ha sido una decisión solo por parte mía, como entrenador, son decisiones del club también", insistió Koeman.

