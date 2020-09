Anuncian la movilización general y el estado de guerra en la región de Nagorno Karabaj tras la escalada entre Armenia y Azerbaiyán

Arayik Harutyunyan, presidente de la República de Nagorno Karabaj —un Estado independiente 'de facto' que ocupa territorios reclamados por Azerbaiyán y tiene fuertes vínculos con Armenia— declaró este domingo el estado de guerra y la movilización general para todos los varones mayores de 18 años de edad.

"Siempre hemos dicho que no somos partidarios de la guerra, pero estamos preparados para ella. No hay mayor partidario de la paz que nosotros y nadie ama la paz más que nosotros. No queríamos la guerra, nos la impusieron, y estamos obligados a defender nuestra patria y nuestras familias", anunció el mandatario ante la Asamblea Nacional de la república.

"El presidente de Azerbaiyán, [Ilham] Aliyev, será personalmente responsable de la devastadora catástrofe humanitaria en la región", agregó Harutyunyan.

Este domingo el Ministerio de Defensa azerbaiyano anunció una contraofensiva "en toda la línea del frente" con Armenia en respuesta a un ataque por parte de Ereván. Según las declaraciones de las cúpulas militares de los dos países, ambas partes ya han perdido varios equipos. Asimismo, desde Bakú aseveraron que también hay muertos entre la población civil, sin precisar su número exacto.

Llamamiento a la paz

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia llamó a Armenia y a Azerbaiyán a abstenerse de acciones militares.

"Según la información disponible, la situación en la zona del conflicto de Nagorno Karabaj se ha deteriorado considerablemente. Se están produciendo bombardeos intensos a lo largo de la línea de contacto desde ambos lados. Se informa de pérdidas. Instamos a las partes a que cesen el fuego de inmediato y comiencen las negociaciones para estabilizar la situación", reza un comunicado de la Cancillería rusa.