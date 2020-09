Azerbaiyán propone la rendición a una guarnición armenia para que no sea "destruida completamente"

El mando de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán exigió este domingo la rendición de la guarnición de la ciudad de Martakert, que se ubica en el nordeste de Nagorno Karabaj y se conoce también por su nombre azerbaiyano, Aghdara.

"Para no destruir completamente la guarnición de las Fuerzas Armadas armenias en el asentamiento de Aghdara y no aumentar el número de bajas, el Mando Militar de Azerbaiyán propuso al mando armenio no resistirse en esta dirección, deponer las armas y rendirse", reza un comunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán.

Los militares azerbaiyanos prometen que "los prisioneros de guerra y los rehenes civiles serán tratados conforme a los requisitos de la Convención de Ginebra y otras normas del derecho internacional". En caso de resistencia, amenazan con neutralizar "a todas las personas armadas".