Un futbolista de 28 años muere después de quejarse de mareos

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧Official Statement regarding the passing of our player, Katlego #KG Mojela. MAY HE REST IN PEACE.#RipKG 😪 pic.twitter.com/IddgI5lSWI