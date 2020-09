El expresidente de Uruguay, José Mujica, anuncia su retirada de la política por cuestiones de salud

El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció este 27 de septiembre su decisión de salir del Parlamento nacional, donde actualmente desempeña como senador.

"Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica", explicó a la prensa tras votar en el marco de las elecciones departamentales. "Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar. No puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador".

Además, el político, de 85 años, señaló que debido a su dolencia no podrá vacunarse contra el coronavirus en cuanto esté disponible la vacuna. "Pensé que esto era una gripecita que pasaba. Y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto", dijo.

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida y como estoy por una pasarela tengo que respirar los minutos que me quedan", resumió.