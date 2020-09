La advertencia de un joven en cuidados intensivos: "Pensaba que el covid era una chorrada, no usaba mascarilla y ahora estoy cerca de morir"

Chris Grailey, un joven británico de 29 años que negaba la existencia del coronavirus, se contagió con el covid-19 durante sus vacaciones en Tenerife (España) y ahora se encuentra en estado crítico. Este gerente de ventas de Manchester confiesa que se creía "invencible" y que el covid-19 era una "chorrada", además no usaba mascarilla facial, y ahora está "cerca de morir".

Desde su cama en a unidad de cuidados intensivos del hospital de Watford, el joven grabó un emocionante video en el que pide a los demás no repetir sus errores. "He pagado el precio. [...] No quiero que alguien más cometa los mismos errores que yo. Ahora estoy en la UCI esperando más tratamiento. Y no sé si volveré a salir. Por favor, cuídense", afirmó el hombre.

Grailey necesita respirador aunque afirma no haber tenido problemas de salud subyacentes. El 21 de septiembre le diagnosticaron coronavirus y neumonía aguda. "Me están dando cuatro antibióticos diferentes, esteroides, oxígeno las 24 horas, tengo más agujeros en mi brazo que un drogadicto", contó el británico.