Conmoción en México por el feminicidio de una niña de tres años que sufrió lesiones y violencia sexual en el estado de Nayarit

El caso de Michelle Aylin, una niña de tres años que fue víctima de abuso sexual y murió por asfixia el pasado domingo 27 de septiembre, en el estado de Nayarit, vuelve a estremecer a la sociedad mexicana.

La Fiscalía General del estado de Nayarit informó este lunes que el abuelo y el padrastro de Michelle se encuentran detenidos por el caso de feminicidio. Ambos estuvieron al cuidado de la niña, quien presentaba signos de maltrato y de abuso sexual.

En conferencia de prensa, el fiscal general Petronilo Díaz Ponce, informó que el padrastro trasladó el domingo a la pequeña a las instalaciones de la Cruz Roja en Tepic (Nayarit), pero la niña llegó sin signos vitales.

La menor presentaba "algunas lesiones que indican maltrato o negligencia en su cuidado", agregó el funcionario. Además, el fiscal Díaz dijo que el cuerpo de Michelle tenía "signos y síntomas de abuso sexual" que eran fácilmente identificables por parte de las personas que la cuidaban.

El abuelo de Michelle está siendo investigado porque, desde 2014, tenía antecedentes de abuso sexual en el entorno familiar. Además, fue la persona que cuidó de la niña entre el martes 22 de septiembre y el sábado 27, un día antes de la muerte de la pequeña.

"La Fiscalía llevará ante el juez al o los responsables de tan monstruosa agresión", dijo el fiscal de Nayarit, agregando que en las próximas horas presentarán los resultados de las investigaciones en curso.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, instó a la Fiscalía General del estado a realizar las investigaciones necesarias para castigar con "todo el peso de la ley" a quienes resulten responsables del "brutal crimen".

Como ciudadano, me sumo a la exigencia del esclarecimiento del caso, demandando que la Fiscalía General del Estado, realice las investigaciones necesarias, y que se castigue con todo el peso de la ley, a quien o quienes resulten responsables de este brutal crimen.

Conmoción

En redes sociales, se viralizó la etiqueta #JusticiaparaMichelle para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso y alertar sobre la violencia machista que se vive en la entidad.

"Michelle no murió, su padrastro la violó, golpeó y asesinó", compartió la usuaria de Twitter Leslye, junto con una imagen con la leyenda "las niñas no se tocan, no se violan, no se matan".

27 de septiembre.En Nayarit una bebé de 3 años fue violada y asesinada por su padrastro.Michelle no murió, su padrastro la violó, golpeó y asesinó. #justiciaparamichelle#LasNinasNOseTocan

Michelle, una niña de tres años, fue agredida física y sexualmente en Tepic, en consecuencia perdió la vida. Su padrastro y abuelo son los principales sospechosos de su feminicidio.#JusticiaParaMichelle Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan.

"En mi ciudad violaron y asesinaron a una niña de 3 años. ¡Ya basta! ¡Ya no tenemos miedo! ¡Exigimos justicia!", tuiteó, por su parte, Ana Santiago.

En mi ciudad violaron y asesinaron a una niña de 3 años. ¡Ya basta! ¡Ya no tenemos miedo! ¡EXIGIMOS JUSTICIA! #justiciaparamichelle#JusticiaParaJessica#JusticiaParaAlondra

"Ustedes no tienen idea de la chamba interna que hay en cada una de nosotras para pararnos y explicarte la violencia contra las las mujeres, cuando hay días que quieres romper todo como hoy, donde una niña de 3 años fue violada, golpeada y asesinada", tuiteó otra internauta.

3 añitos. No usabas ropa provocativa, no andabas de fiesta, y no estabas en la calle a altas horas de la noche. Me duele tener que pedir justicia por ti el día de hoy. CÉSAR RAÚL, padrastro de la niña, la violó y mató en Tepic, Nayarit. #JusticiaParaMichelle

De enero a agosto de este año, la Fiscalía General de Nayarit reportó nueve feminicidios. En estos primeros nueve meses, la entidad registró una tasa de 1,40 feminicidios por cada 100.000 habitantes, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional para este crimen.