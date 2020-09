"La Justicia dice ahora que hubo estafa, pero que se hizo sola": La polémica absolución de los 34 responsables del mayor rescate bancario de España

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha absuelto a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que se saldó con una inyección de dinero público de casi 24.000 millones de euros.

Entre los imputados absueltos, miembros de los Consejos de Administración de Bankia y BFA, se encuentran personalidades como Rodrigo Rato, exvicepresidente y exministro de Economía del Partido Popular (PP), exgerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exgerente de Bankia; Arturo Fernández, directivo de la patronal madrileña CEIM; el empresario Javier López Madrid, amigo íntimo de los reyes de España y yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir; y Ángel Acebes, exsecretario general del PP y exministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior.

La sentencia conocida este viernes señala que la salida a Bolsa de Bankia contó con la aprobación de todos los supervisores. También destaca que el folleto de salida a bolsa contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera y sostiene que durante el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.

El mayor rescate de la historia de España

La operación diseñada para la salida a bolsa de Bankia, que se inició en 2011, se convirtió menos de un año después en el mayor rescate financiero de la historia del país. La inyección de dinero público para salvar a una entidad considerada sistémica, procedente de la fusión de siete cajas de ahorro, no había tenido precedentes.

Ahora la entidad se encuentra envuelta de nuevo en otro proceso de fusión, esta vez con CaixaBank, lo que va a dar lugar a la mayor entidad financiera del país.

Aprobación de todas las instituciones supervisoras

La Audiencia Nacional destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todas las instituciones supervisoras y reguladoras del sector bancario: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). "Tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban", consta en el auto.

Por lo que el tribunal concluye que "lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las Instituciones".

En su día conseguimos que el Tribunal Supremo ordenase devolver el dinero a todos los estafados por las "graves inexactitudes" del folleto.La justicia dice ahora que hubo estafa, pero que se hizo sola.Estamos estudiando la sentencia. Os necesitaremos más que nunca. — 15MpaRato (@15MpaRato) September 29, 2020

15MpaRato, la organización que impulsó la querella, ha reaccionado a esta argumentación exigiendo "acabar con la inoperancia y connivencia de los reguladores frente a los abusos bancarios" y pidiendo "cambiar las leyes de demandas colectivas de manera que los abusos bancarios se castiguen con celeridad". "La justicia dice ahora que hubo estafa, pero que se hizo sola", destaca.

Polémica sobre el folleto

La Sala recuerda las conclusiones provisionales manifestadas por el fiscal, donde se afirmaba que la información económica y financiera que Bankia suministraba con ocasión de su salida a bolsa "no puede calificarse materialmente de falsa en la medida de que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables".

Sin embargo, 15MpaRato sostiene que la información contenida en el folleto no era cierta, por lo que engañaron a sus compradores, como se demostró judicialmente en enero de 2016 cuando el Tribunal Supremo confirmó la anulación de la adquisición de las acciones de la entidad y confirmó "que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública".

Tras ese fallo la mayoría de los pequeños accionistas pudieron recuperar los ahorros invertidos, en total casi 2.000 millones de euros.

Cuentas falseadas

Otra de las grandes polémicas que ha rodeado este caso es el de las cuentas con las que Bankia salió a bolsa y con las que atrajo a numerosos pequeños inversores. Esas cuentas de 2011 que arrojaban beneficios tuvieron que ser corregidas en mayo de 2012 para reconocer unas pérdidas de 3.318 millones de euros.

La sentencia recoge que esas primeras cuentas que reflejaban beneficios no eran tales porque "ni fueron objeto de auditoría ni se aprobaron por las Juntas Generales de BFA y de Bankia. Por lo tanto, jurídicamente no llegaron a ser 'cuentas anuales'", a pesar de que se habían publicitado dando lugar a que se entendiera que sí lo eran.

Exigiendo reformas

Uno de los primeros políticos en pronunciarse sobre esta sentencia ha sido Íñigo Errejón, diputado y líder de la formación Más País. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Errejón ha anunciado que registrará una batería de medidas contra los abusos de la banca.

Sobre Bankia: estafar y falsear les sale gratis a 34 directivos pero muy caro a 47 millones de españoles. Hay que regular en serio el sector financiero. pic.twitter.com/66ubGpe3Ue — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 29, 2020

"No es que se niegue que la salida a bolsa no era fraudulenta, lo que se dice es que los consejeros no eran competentes y, por tanto, no tienen responsabilidad sobre la misma", ha dicho el portavoz de Más País sobre esta sentencia, que ha calificado de "profundo escándalo". Además, ha manifestado su preocupación porque a la ciudadanía le llegue el mensaje de que "los más ricos se van de rositas".

La acusación particular ha sido ejercida por el FROB, organismo público que actualmente es el propietario del 60 % de la entidad tras llevar a cabo el rescate financiero en 2012. Por su parte, como acusaciones populares, además de 15MpaRato, se encontraban la Confederación Intersindical de Crédito, la Confederación General del Trabajo (CGT), o la Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), entre otros.

🗣️ "Es una sentencia que incumple cualquier regla de justicia, el resultado final es que salen de rositas los organizadores de todo un gran fraude a la sociedad española".📺 ADICAE crítica la sentencia por la absolución de los acusados de la salida a bolsa de Bankia pic.twitter.com/hfyCvkg7Xv — ADICAE (@ADICAE) September 29, 2020

Andrés Herzog, abogado de la Confederación Intersindical de Crédito, ha dicho que los años de dedicación y esfuerzo "no se merecen el tono de desprecio con el que se pronuncia la Sala respecto al meritorio trabajo desarrollado por las acusaciones, los perjudicados personados y el Ministerio Fiscal. Es inaudito".

Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha afirmado que el resultado final de esta sentencia es que "salen de rositas los organizadores de todo un gran fraude a la sociedad española". También ha calificado la sentencia de "paradójica" e "inexplicable", y ha afirmado que el hincapié en que todos los supervisores autorizaron la salida a bolsa "está queriendo decir que todos los supervisores autorizaron el fraude de la caída de una de las mayores instituciones bancarias en España y no supieron entender todo lo que estaba pasando ahí". De momento, Adicae se encuentra valorando presentar un recurso contra esta decisión judicial.

El último escándalo

Con este juicio se solventaba uno de los últimos procesos penales contra los responsables de Bankia y su antecesora, CajaMadrid (la mayor de las siete cajas que la integraron).

Uno de los que afectó a más ciudadanos fue el escándalo de los preferentistas, que se trató de una de las mayores estafas bancarias de la historia de España. Se comercializaron participaciones de la entidad a clientes sin formación (en muchos casos ancianos) y sin proporcionar información veraz. Era un producto a perpetuidad que atrapó los ahorros de toda una vida de muchos ciudadanos. Las comercializaron casi todas las cajas de ahorro, entre ellas, las que posteriormente conformaron Bankia. La entidad ya ha devuelto 2.800 millones de euros por este tipo de productos, 1.700 de ellos después de litigios judiciales.

El otro gran escándalo fue el de las 'tarjetas black', unos instrumentos que los altos cargos de Bankia utilizaron para sus gastos personales sin declararlos a Hacienda, y que en total sustrajeron más de 15 millones de euros de una entidad que tendría que ser intervenida por el Estado. Más de 60 altos cargos de la entidad fueron condenados, entre ellos, Rodrigo Rato, que actualmente se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años y seis meses de prisión en una cárcel de Madrid.

