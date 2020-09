Congreso de Colombia aprueba en primer debate el proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes en primera discusión, con 24 votos a favor y ocho en contra, el proyecto de Ley Estatutaria que busca reglamentar la práctica de la eutanasia en el país suramericano.

El proyecto, que pretende legalizar y regular el derecho a morir de forma voluntaria a través de la eutanasia, es para aquellas personas mayores de edad que posean una enfermedad terminal o incurable avanzada, con pronóstico de muerte.

Ha sido aprobado con 24 votos por el si, 8 por el no, el proyecto #EutanasiaEs en #ComisiónPrimerapic.twitter.com/bz38zQ908P — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) September 29, 2020

Para el representante del Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri, quien es el autor de la iniciativa, se trata del "derecho a morir, no a matar", que a su juicio debería estar garantizado para todos los colombianos, lo que no implica que sea obligatorio para quienes no estén de acuerdo con la eutanasia.

¡Aprobado en primer debate el proyecto reglamenta el derecho a morir dignamente en la modalidad de #EutanasiaYA! Un gran logro para las libertades en el Congreso, vamos por el camino correcto en la construcción de una Colombia donde seamos #LibresDeVerdad 🤩 ¡LO LOGRAMOS! — Juan Fernando Reyes Kuri (@ReyesKuri) September 29, 2020

Según el texto de la iniciativa, los solicitantes de la eutanasia deberán cumplir estrictos requisitos para demostrar que no existe posibilidad de recuperación de su padecimiento. Asimismo, el paciente debe tener "plena competencia mental" y otorgar "su consentimiento libre, inequívoco, informado y reiterado".

La solicitud, que será evaluada por un 'Comité Científico-Interdisciplinario para morir dignamente', podrá materializarse únicamente por un profesional de la medicina.

El proyecto pasará a plenaria de la Cámara para un segundo debate. De ser aprobado en esa instancia, será enviado al Senado, donde le restarían dos discusiones más para convertirse en ley.