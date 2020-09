Pescadores rescatan a una mujer que se tiró al mar en Colombia por las agresiones de su exmarido (VIDEO)

Dos pescadores colombianos rescataron a una mujer de 46 años que se arrojó desesperada al mar tras sufrir durante varios años las agresiones de su exmarido, informan medios locales. La mujer, Angélica Gaitán, habría estuvo cerca de ocho horas flotando en el agua.

Los hechos, que aparecen recogidos en un vídeo grabado por los pescadores y que ha sido compartido en las redes sociales, ocurrieron el pasado 26 de septiembre en el océano Atlántico, a unos cuatro kilómetros de la orilla del municipio de Puerto Colombia, al norte del país latinoamericano.

En la grabación se observa cómo se acercan a Gaitán, a la que han arrojado un flotador, y le gritan en español e inglés, sin recibir respuesta alguna. "Está supercansada pero está viva, está bien", comenta el hombre que graba las imágenes.

A continuación uno de los hombres mete en la embarcación a la mujer, que gime de dolor. Los pescadores tratan de tranquilizarla y le ofrecen agua, pero Gaitán es incapaz de responder nada, limitándose a llorar de forma entrecortada.

Historia de un maltrato

La mujer relató después a RCN Radio que durante veinte años su esposo la golpeó y abusó violentamente de ella, incluso cuando estaba embarazada de sus dos hijas. Pese a que lo denunció a la Policía, ella asegura que lo soltaban al cabo de 24 horas y que al regresar a casa continuaba agrediéndola.

"En septiembre de 2018 me rompió la cara y me intentó matar", explica Gaitán, detallando que, afortunadamente, logró huir de casa. A partir de entonces estuvo deambulando durante durante casi medio año y solicitó ayuda a la oficina de la mujer, donde la enviaron a un hogar de paso.

Sin embargo, reconoce que esta ayuda no fue suficiente y que el pasado viernes le comunicaron que ya no podía acogerse a la medida de protección, pues el hombre ya no se hallaba en Barranquilla, por lo que la Policía la obligó a abandonar el lugar donde vivía.

Fue entonces cuando Gaitán, desesperada, decidió suicidarse. "Quería acabar con todo, no tenía ayuda de nada, ni de mi familia, porque este hombre me tenía alejada de mi círculo social, por eso no quería seguir viviendo", afirmó.

"Volví a nacer"

Tras pedir dinero a una mujer para comprar el billete de autobús, llegó llegar al mar y se arrojó al agua con la esperanza de que "acabara pronto esta pesadilla". A partir de ese momento dice no recordar nada de lo que pasó mientras estuvo en alta mar.

"El señor que me rescató en la mitad del mar me dijo que estaba inconsciente, flotando. Gracias a Dios estaba viva", continuó, detallando que tras el rescate la llevaron a un centro de salud donde le prestaron atención sanitaria.

Su familia de Bogotá se ha puesto en contacto con ella para ayudarla. "Volví a nacer", aseveró Gaitán. "Si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no habría tomado esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante", concluyó la mujer.

