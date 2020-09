La Organización Panamericana de la Salud suspende el derecho a voto de Venezuela

El país adeuda 7.854.219 dólares, aunque en el propio informe que pidió el veto se reconoce que Caracas no ha podido pagar "por causas que están fuera de su control".

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) suspendió este martes el derecho a voto de Venezuela por incumplir sus compromisos financieros con la organización desde el año 2017, según una resolución aprobada en el 58º Consejo Directivo de la organización.

Durante la sesión, un grupo de trabajo integrado por Aruba, El Salvador, y Trinidad y Tobago presentó un documento para informar que Venezuela adeuda 7.854.219 dólares a la OPS, por lo que se solicitó al consejo directivo que "no restablezca el derecho de voto" del país suramericano.

En la lectura del documento se detalla que Caracas reconoció la deuda y presentó un plan de pagos, pero que este no fue admitido por la organización porque no había precedentes de un cronograma de desembolsos "tan dilatados".

No obstante, un miembro del grupo de trabajo reconoció que Venezuela no ha podido honrar sus compromisos "por causas que están fuera de su control", en alusión al bloqueo financiero que sufre la nación suramericana por causa de las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU., que no solo le impiden hacer operaciones en la banca internacional sino que también implica la retención ilegal de sus recursos.

De hecho, este martes el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, denunció ante la OPS que el Gobierno estadounidense "secuestró más de 30.000 millones de dólares", a través de medidas coercitivas unilaterales.

"No podemos utilizar nuestros recursos ni siquiera para honrar los compromisos con el Fondo Estratégico y Rotatorio de la OPS, impidiendo el acceso a vacunas y medicamentos", denunció Alvarado.

#EnVideo 📹| Ministro de Salud, @AlvaradoC_Salud, en 58vo. Consejo Directivo de la @opsoms: Han secuestrado más de 30 mil millones de dólares pertenecientes a nuestro pueblo#UnidadPatriotaAnteELBloqueopic.twitter.com/K3REb07NZh — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 29, 2020

Esta tarde, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, consignó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto de 'Ley Antibloqueo' para contrarrestar los efectos económicos de las sanciones estadounidenses.

Durante su alocución, Maduro afirmó que entre los años 2014 y 2019, Venezuela perdió el 99% de sus ingresos en divisas debido al bloqueo, lo que se traduce en la más brusca caída macroeconómica de su historia.