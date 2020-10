Excavan un baño de purificación de 2.000 años de antigüedad en Israel

Las Autoridades de Antigüedades de Israel (IAA por sus siglas en inglés) descubrieron en la región de Baja Galilea, en el norte del país, una 'mikve' o antiguo baño de purificación de 2.000 años de antigüedad. Estos contenedores rituales, en los que una persona puede sumergirse completamente en agua, siguen actualmente en uso en Israel.

El importante descubrimiento tuvo lugar a primeros de junio durante las excavaciones previas a la construcción de una carretera. Debido a que fue imposible conservar el monumento histórico en su lugar, se puso en marcha una campaña para salvarlo y reubicarlo en un lugar público donde pudiera ser exhibido.

Obreros de pueblos cercanos, estudiantes y voluntarios participaron en la excavación. El 30 de septiembre la rareza, de 57 toneladas de peso, fue levantada con una grúa y llevada en un camión al Kibutz Hanaton donde la depositaron junto a una moderna 'mikve'.

"El descubrimiento de la 'mikve' en una finca cambia todo lo que sabíamos sobre el estilo de vida de los judíos del período del Segundo Templo", afirman los historiadores Abd Elghani Ibrahim y Walid Atrash, que dirigen las excavaciones de la IAA.

El período del Segundo Templo se desarrolló entre el 530 a. C. y el 70 d. C. Los investigadores que realizaron las excavaciones sostienen que nunca antes habían sido descubiertas fincas judías en Galilea. Los historiadores creían que los judíos de la época romana no vivían en fincas fuera del territorio de los pueblos o ciudades. Ahora este descubrimiento demuestra lo contrario, lo que permite conocer mejor la historia de Israel.