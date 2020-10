Ginebra tendrá un salario mínimo de 4.500 dólares al mes, el más alto del mundo

Los residentes del cantón de Ginebra (Suiza) votaron este domingo en un referéndum para pronunciarse a favor de un salario mínimo de 23 francos suizos por hora (25 dólares), equivalentes a unos 4.450 dólares mensuales, alcanzando así el sueldo mensual más alto del mundo.

Cerca de 58 % de los votantes respaldaron la nueva medida, que entrará en vigor a mediados de octubre y beneficiará a 30.000 empleados en el cantón.

Michel Charrat, presidente de Groupement Transfrontalier Européen, una organización independiente que apoya a los trabajadores de la frontera franco-suiza, calificó el resultado de la votación como una "marca de solidaridad" con los pobres de la ciudad, considerada como una de las más caras en el mundo para vivir.

"El covid-19 ha demostrado que un cierto sector de la población suiza no puede vivir en Ginebra", declaró Charrat a The Guardian, al explicar que los más de 4.000 francos suizos son "el mínimo para no caer por debajo del umbral de pobreza".

Según medios suizos, la pandemia de coronavirus dio un impulso decisivo a esta iniciativa, que había sido rechazada por los ginebrinos en dos consultas anteriores, en 2011 y 2014.

