El presidente de Guatemala ordena detener a los migrantes hondureños que ingresaron al país en una caravana rumbo a EE.UU.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammatte, ha ordenado la detención inmediata de los miles de migrantes hondureños que entraron este jueves en el país en una caravana que pretende cruzar el país rumbo a EE.UU.

Al menos 2.000 personas, incluidos menores y adolescentes, ingresaron a Guatemala la tarde de este jueves, tras romper una barrera de seguridad en la frontera del Corinto, en el departamento de Izabal.

"En medio de la emergencia sanitaria actual, nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Debido a la pandemia de covid-19 y al riesgo que genera la aglomeración de personas para la propagación de la enfermedad, Giammatte declaró estado de prevención por 15 días en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso. "Somos respetuosos del derecho humano de migrar, pero no seremos tolerantes de la forma violenta e ilegal de ingresar a nuestro país", aseguró.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), los inmigrantes no presentaron prueba de PCR para descartar que tienen covid-19, incumpliendo así los protocolos definidos para prevenir la propagación del coronavirus. Asimismo, muchos de ellos no contaban con documentos de identidad o pasaportes, recogen medios locales.

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala reportó este jueves 663 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, lo que eleva la cifra total de contagios confirmados a 92.409. La enfermedad ha causado más de 3.200 muertes.