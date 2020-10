Echan de un avión a un niño de 3 años con autismo por no llevar la mascarilla

La empresa afirmó que sus reglas prohíben volar en sus aeronaves a cualquiera que no cubra su cara, salvo los menores de dos años.

Una familia de Chicago afirma que el 29 de septiembre su hijo autista de 3 años fue expulsado de un vuelo de Spirit Airlines cuando regresaban a casa desde Las Vegas, debido a que no llevaba la mascarilla facial.

Zana Shelton contó que el problema surgió porque su hijo es autista con retraso sensorial y del habla y no puede llevar la mascarilla durante las cuatro horas del vuelo. En el trayecto de ida el niño no usó tapabocas, contó la madre.

Al embarcar la familia pudo convencer al niño de que se pusiera la mascarilla antes del despegue del avión pero no duró mucho. "Tan pronto como se sentó, se lo quitó de inmediato", contó Zana. Entonces, los empleados del vuelo les pidieron abandonarlo. La familia no quiso obedecer al principio insultando incluso a los empleados. La madre del niño confirmó que hubo insultos por su parte, pero aclaró que no fueron agresivos.

Al final "todos tuvimos que desembarcar y luego llegó la policía y presentaron un informe policial sobre él", señaló la madre.

La empresa aérea emitió un comunicado en el que advierte que solo los niños menores de 2 años pueden volar sin mascarilla. La compañía justifica las medidas tomadas como parte de la lucha contra la pandemia y afirma que hizo todo lo posible para ofrecer asistencia a la familia, que a su vez no quiso colaborar.

Spirit también mandó una carta al pequeño en la que le prohibía volar con la compañía, aunque más tarde esta afirmó que fue enviada por error y se disculpó. La empresa le devolvió a la familia el dinero gastado en los billetes.