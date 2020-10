Forbes revela qué diez actrices fueron las mejor pagadas de 2020 (y encabeza la lista una latinoamericana)

La revista Forbes ha publicado este viernes en su página web una lista con las diez actrices mejor pagadas del mundo en 2020, que encabeza la colombiana Sofía Vergara.

A lo largo de este año, Vergara ha percibido un total de 43 millones de dólares. Tras terminar de grabar en abril la serie televisiva 'Modern Family', en la que tenía un papel protagonista, se convirtió en parte del jurado del show 'America's Got Talent'. Asimismo, recibe ganancias gracias a sus acuerdos de patrocinio y licencia, incluida una gama de tejanos en Walmart y muebles en Rooms To Go.

En segundo lugar, figura Angelina Jolie, con 34,5 millones de dólares, siendo una de las pocas actrices en la lista que obtuvo todo su dinero de películas tradicionales. En este caso, la mayor ganancia de la artista provino de su papel protagonista en 'The Eternals', la próxima película de Marvel, que contó con un presupuesto de 200 millones de dólares.

¿Quiénes completan la lista?

A continuación, se encuentra la israelí Gal Gadot, que obtuvo 20 millones de dólares gracias a su papel en la película 'Red Notice', de Netflix. Sus ganancias ascienden en total a 31,5 millones de dólares.

El quinto y sexto lugar lo ocupan Melissa McCarthy y Meryl Streep, respectivamente. La primera se embolsó 25 millones de dólares gracias a que protagonizó dos películas en streaming dirigidas por su esposo, Ben Falcone, y también a la presentación del espectáculo de variedades 'Little Big Shots'. La segunda obtuvo 24 millones por su aparición en la comedia 'Let Them All Talk' de HBO y las películas 'The Prom' y 'Little Women', del año pasado.

Cierran el top 10, por ese orden, las actrices Emily Blunt (22,5 millones de dólares), Nicole Kidman (22), Ellen Pompeo (19), Elisabeth Moss (16) y Viola Davis (15,5).

Efecto pandemia

Forbes explica que, debido a que desde finales de marzo la mayoría de salas de cine en EE.UU. han permanecido cerradas por la pandemia del coronavirus, varios iconos de la televisión, como Vergara, Pompeo o Moss han entrado en este selecto 'ranking'.

"En total, las diez actrices mejor pagadas ganaron 254 millones de dólares en los 12 meses previos a junio, un 20 % menos que el año pasado", explica la revista, que destaca que Scarlett Johansson se quedó fuera de la lista tras encabezarla el año pasado con 56 millones de dólares de ganancias.

Por último, la publicación indica que, si bien Hollywood puede estar acercándose a la equidad salarial de género, "todavía queda mucho camino por recorrer". En este sentido, detalla que los diez actores masculinos mejor pagados recaudaron 545,5 millones de dólares este año, casi el doble que sus compañeras de profesión.

