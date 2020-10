Esta imagen es la primera confirmación directa de la existencia del exoplaneta Pictoris c

Nuevos datos de velocidad radial permitieron a los astrónomos identificar y predecir con precisión la posición esperada del Beta Pictoris c para que el instrumento Gravity pueda encontrarlo.

Un equipo de astrónomos ha captado por primera vez la imagen de un exoplaneta que anteriormente solo se había detectado indirectamente a través del espectro de su estrella madre. Los resultados del estudio fueron publicados este viernes en la revista Astronomy & Astrophysics.

Dado que el exoplaneta Beta Pictoris c se encuentra tan cerca de su estrella madre, su débil brillo era difícil de percibir hasta la actualidad. Sin embargo, gracias al instrumento Gravity que opera junto con el telescopio de largo alcance denominado Very Large Telescope, del Observatorio Europeo del Sur (ESO, por sus siglas en inglés), los expertos lograron observar su destello de luz.

Originalmente el cuerpo celeste fue detectado en 2019 por el método de velocidad radial que mide el arrastre y tracción de la estrella madre debido a la órbita del planeta.

"Recién estamos comenzando a explorar nuevos mundos asombrosos, desde el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia hasta planetas fuera del sistema solar", señaló el coautor del estudio, Frank Eisenhauer, tras destacar el gran "nivel de detalle y sensibilidad" de Gravity.

Segundo descubrimiento

El hallazgo solo fue posible debido a los nuevos datos de velocidad radial que permitieron al equipo identificar y predecir con precisión la posición esperada del exoplaneta para que Gravity pueda encontrarlo. Estos fueron publicados en un segundo artículo.

Por lo tanto, Beta Pictoris c es el primer planeta que se ha detectado y confirmado con ambos métodos, medidas de velocidad radial e imágenes directas, permitiendo a los científicos combinar el conocimiento de las dos técnicas, que previamente estaban separadas.

"Ahora podemos obtener tanto el brillo como la masa de este exoplaneta", explicó el autor principal del segundo artículo, Mathias Nowak, agregando que "como regla general, cuanto más masivo es el planeta, más luminoso es".

Un dato inesperado

No obstante, las imágenes directas revelaron una sorpresa: Beta Pictoris c es seis veces menos brillante que su hermano mayor, Beta Pictoris b, pero se presumía que la masa de ambos era similar, aproximadamente ocho masas de Jupiter para c, y entre 6 y 15 masas de Jupiter para b.

Por ahora, los expertos consideran que solo la estimación de masa de Beta Pictoris c es confiable, mientras se espera que los datos de velocidad radial en el futuro puedan determinar con más precisión la masa de Beta Pictoris b. Mientras tanto, una de las hipótesis apunta a que un exoplaneta es mucho más frío que el otro.