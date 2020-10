El primer ministro de Ucrania advierte que en 15 años no podrán pagarse las pensiones

El primer ministro de Ucrania, Denís Shmygal, ha advertido del riesgo de que las pensiones tengan que ser abolidas en el país en un futuro. Según el político, pronto la situación demográfica cambiará de tal forma que habrá dos jubilados por cada ucraniano en edad de trabajar, no alcanzando los fondos del presupuesto para el pago de pensiones.

"Tendremos que duplicar los impuestos para poder respaldar a los pensionistas. Las empresas ya no quieren aumentar los impuestos. No es posible un aumento del doble. En 15 años no podremos pagar pensiones a los futuros jubilados. Es matemática pura", afirmó Shmygal durante una ponencia ante estudiantes del Politécnico de Leópolis, en el oeste del país.

No obstante, el jefe del Gobierno indicó que la situación podría ser resuelta mediante la creación de un sistema de pensiones acumulativas que el Gabinete de Ministros planea lanzar en 2021.