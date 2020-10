"No debí jugar": Alexánder Zvérev admite que jugó con fiebre y tos su partido de Roland Garros

El tenista alemán Alexánder Zvérev ha hecho saltar las alarmas sanitarias en Roland Garros, después de admitir que jugó con fiebre y tuvo problemas para respirar durante el partido que este domingo le enfrentó en los octavos de final al italiano Jannik Sinner.

Durante el partido en París, Zvérev parecía incómodo, fue visto tosiendo en la cancha y pidió la presencia de un médico y de su entrenador.

Tras caer derrotado y quedar fuera del torneo, el propio jugador admitió que se sentía enfermo. "No puedo respirar y mi temperatura era de 38 grados. No debí haber jugado". Por su parte, la Federación Francesa de Tenis (FFT) reveló en un comunicado que Zvérev no había consultado a los médicos del torneo antes del partido.

El tenista alemán explicó que ya se encontró mal después de su partido del viernes contra el italiano Marco Cecchinato. "No fue nada malo, pero estoy completamente enfermo después del partido con Cecchinato en la noche. Sí, ¿qué puedo decir? Estoy completamente enfermo", dijo el tenista de 23 años.

Para poder participar en el torneo, los jugadores deben someterse a pruebas PCR cada 4 días para descartar que han contraído covid-19. Sin embargo, hace un par de días los síntomas de Zverev levantaron rumores sobre la posibilidad que fuera positivo.

